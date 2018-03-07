При крушении Ан-26 в Сирии погибли 26 офицеров и генерал-майор

Российский транспортный самолет разбился при заходе на посадку

7 марта, PrimaMedia. На борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии, находились генерал-майор, 26 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие. Гражданских лиц среди пассажиров и экипажа не было, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что погодные условия при заходе на посадку были простыми. Командир экипажа — летчик 1-го класса — имел более 3 тысячи часов налета на данном типе летательного аппарата и неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.