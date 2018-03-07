В Японии группой боевых кораблей впервые стала командовать женщина

Церемония вступления в должность капитана первого ранга прошла на военно-морской базе Йокосука

7 марта, PrimaMedia. 44-летняя Рёко Адзума приняла командование группой боевых кораблей, это произошло впервые в истории японских Военно-морских сил. Церемония вступления в должность капитана первого ранга прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в Токийский залив, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Адзума будет командовать четырьмя кораблями, под ее началом будет и крупнейший в Японии вертолетоносец "Идзумо", передает ТАСС. Общая численность военнослужащих группы боевых кораблей составляет около 1 тыс. человек.

Офицер в 2016 году стала первой в истории Японии женщиной-капитаном боевого корабля.