Матвиенко призвала сократить разрыв в зарплатах женщин и мужчин

Решение данной проблемы лежит в сфере правоприменительной практики бизнеса

7 марта, PrimaMedia. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работать над сокращением разрыва в зарплатах мужчин и женщин. По мнению Матвиенко, такая проблема существует в большинстве стран, однако "из этого не следует, что ее не надо решать", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Она также рассказала "Парламентской газете", что определенных успехов в этом вопросе уже удалось добиться – с 2005 года по настоящее время средняя зарплата женщины выросла с 60 % от средней зарплаты мужчины до 74 %.

"Надо и дальше работать над сокращением этих "ножниц", — подчеркнула спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, решение данной проблемы лежит в сфере правоприменительной практики бизнеса, бюджетных организаций, управленческих структур.

"Стратегия намечает пути решения данной проблемы. Наша палата готова поддержать инициативы, конкретные шаги в этом направлении", – сообщила спикер Совфеда.