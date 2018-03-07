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Общество. 07 марта, 17:35
Мы дарим праздник: "Билетур", Академический хор ДВФУ и детский хор "Алые паруса". Фото: пресс-служба компании "Билетур"

Мы дарим праздник: «Билетур», Академический хор ДВФУ и детский хор «Алые паруса»

Путешествие в мир прекрасного подарили женщинам Владивостока накануне праздника 8 Марта

7 марта, PrimaMedia. Весна во Владивостоке вступила в свои права не только по привычному календарному графику, но и благодаря красоте. А точнее, благодаря искусству. И это только усиливает радость от лиловых сумерек, свежего ветра, яркого солнца, звонкой капели и приносит нотку легкой грусти от звучащей музыки, хрустального многоголосья и красой мелодии. Весенний праздник владивостокцам подарили компания "Билетур", Академический хор ДВФУ и детский хор "Алые паруса" Детской школы искусств №1 имени Сергея Прокофьева.

Что может стать хорошим подарком? Для кого-то это сладости, кто-то отдает предпочтение практичности, кто-то делает ставку на бренд. Но все это скоротечно. А вот впечатления, которые получаем от встречи с прекрасным, остаются надолго. Это и стало главным аргументом, когда компания "Билетур" решила подарить жительницам Владивостока грандиозный праздник – выступление Академического хора ДВФУ и детского хора "Алые паруса".

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На сцене почти 120 человек и торжество музыки. Звучали Nostra vita Шайдуловой, Memory Ллойда Уэббера, композиции из мультфильма "Король Лев", Lacrimosa Моцарта, Adiemus Карла Дженкинса. Кто бы мог подумать, что Блока можно не только читать и декламировать, но и петь. Его "Незнакомка" в исполнении Академического хора ДВФУ оставляет неизгладимое впечатление. "Алые паруса" порадовали выступлением с национальным колоритом, удивили и поразили публику такими композициями, как "Зов ведьм" с оригинальным, но труднопроизносимым названием Ikimilikiliklik, или "Сакура" Мики Сирахи. Кстати говорят, что так поют ангелы… "Аве Мария" в их исполнении способна освятить даже зал ожидания. В декабре прошлого года этот коллектив летел в Шри-Ланку для участия в IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых играх. Пока ждали своего рейса, ребята выступили с небольшой программой на сцене аэропорта Инчхон, собрав вокруг большую зрительскую аудиторию из пассажиров из разных стран. Теперь руководство нового терминала ждет – не дождется, когда приморские хористы снова отправятся на гастроли и подарят пассажирам Инчхона встречу с прекрасным и русской культурой.

Каждый творческий коллектив является победителем многочисленных международных конкурсов, оба хора известны во всем мире, они неоднократно выступали на лучших сценических площадках разных стран мира и дарили зрителям чувство красоты, ощущение полета, мистического прикосновения к душе. Все это ощутили в полной мерее и зрители праздничного концерта, когда со сцены Пушкинского театра звучали произведения. Руководитель коллективов – Елена Петухова не только умелой рукой направляла в "нужное русло" голоса хористов, но и вела за этим многоголосием всю публику.

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Сопрано, альты, тенора и басы соединялись в немыслимый узор звука и мелодии. В каких-то композициях всем исполнителям на сцене просто не хватало места, и хористы выстраивались вдоль рядов. И впечатления от услышанного усиливались. Ведь мелодия звучала не только перед лицом зрителя. Она была везде – на сцене, слева, справа, отражалась от стен и потолка; то неслась через зал мощной лавиной, то становилась тонкой и беззащитной, и казалось, что еще мгновение, и она прервется.

Громкие аплодисменты, крики "Браво", слезы на глазах зрителей – это лишь малая толика тех чувств, которые испытали гости праздника от концерта, подаренного компанией "Билетур" и великолепными коллективами – Академическим хором ДВФУ и детским хором "Алые паруса" детской школы искусств №1 имени Сергея Прокофьева. Это было настоящее путешествие в мир прекрасного. Оба коллектива являются гордостью Владивостока, они могут быть символом и украшением любого международного мероприятия, как например Тихоокеанский туристический форум, Военно-Морской салон, Восточный экономический форум. Сила музыки, ее исполнение, внутренняя культура – все это только усилит статус Владивостока, как города, наполненного искусством, светом, общением с прекрасным.

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