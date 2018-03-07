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Общество. 07 марта, 18:25

Российские регионы могут остаться без обезболивающих средств

Речь идет о лекарствах для больных онкологическими заболеваниями, ВИЧ, а также людей после аварий, травм и операций

7 марта, PrimaMedia. В Министерстве здравоохранения РФ обеспокоены возможным срывом плана поставок наркотических и психотропных веществ в регионы. В связи с этим ведомство предложило изменить в правила их перевозки, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Речь идет о лекарствах для больных онкологическими заболеваниями, ВИЧ, а также людей после аварий, травм и операций. Обычно перевозкой таких препаратов занимается ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь"). Несколько месяцев назад организации запретили перевозить подобные медикаменты из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность.

Теперь Минздрав предлагает дать возможность юрлицам с особыми уставными задачами возможность без лицензии охранять препараты, передает РБК. Возможно, уже в ближайшее время изменения войдут в силу. Будем следить за ситуацией.

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