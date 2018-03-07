Раненая тигрица оказалась в реабилитационном центре Алексеевки

Раненая тигрица. Фото: предоставлено комитетом охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края

Зверя, привезенного из Хабаровского края, уже прооперировали

7 марта, PrimaMedia. Раненую тигрицу сегодня ночью доставили в реабилитационный центр "Тигр" села Алексеевка. Ветеринарные врачи центра сделали зверю операцию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на WWF России и Центр "Амурский тигр".

Лежащего у дороги тигра накануне обнаружили водители лесовозов, которые сообщили о находке по телефону горячей линии. Зверь находился в трех километрах от поселка Южный. На место незамедлительно выехала оперативная группа комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, а также сотрудники Центра "Амурский тигр", КГКУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ" Хабаровского края и полиции.



Раненую тигрицу нашли в Хабаровском крае. Фото: Предоставлено комитетом охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края

Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил, что браконьеров, ранивших тигрицу, будут искать. По поводу выздоровления зверя прогнозов он не дал.

"Нужно понимать, что проведение операций для диких животных — достаточно сложная процедура, потому что нет возможности переливать кровь. Кроме того, непонятны реакции, если они существуют, на аллергические препараты. Мы реалисты и понимаем, что ситуация с "пациенткой" достаточно тяжелая, но будем надеяться, что у тигра, как и у других кошек, девять жизней. Сотрудники полиции достаточно активно включились в работу, проводят необходимые оперативно-розыскные действия. Хотя, мы все понимаем, что преступления, совершаемые в лесу, сложно раскрываемые в виду отсутствия свидетелей. Мы надеемся на профессионализм работников полиции, которые уже доказывали, что могут раскрывать подобные дела", — сказал он.

На теле тигрицы имеются следы от огнестрельного ранения. Редкую кошку оперативно переместили в центр реабилитации МРОО "Центр "Тигр" с. Алексеевка, где ей сделали операцию.

Тигрицу прооперировали в реабилитационном центре "Тигр". Фото: Павел Фоменко /WWF России Тигрицу прооперировали в реабилитационном центре "Тигр". Фото: Павел Фоменко /WWF России 1 / 2

"Сегодня было произведено обследование и операция тигрице, которая поступила из Хабаровского края, предположительно, с огнестрельным ранением. Специалисты пытались разрешить несколько проблем: продиагностировать состояние животного и понять, насколько повреждения серьезны для жизни хищника. В любом случае спустя некоторое время планируется сделать повторную операцию, потому что есть проблемы, которые требуют дальнейшего хирургического вмешательства. Сейчас прооперированное животное помещено в специальный карантинный бокс, в течение ближайших трех суток за ним будет вестись интенсивное наблюдение. В это время будут проводиться консультации, в том числе с московскими коллегами-ветеринарами по дальнейшей тактике операционных вмешательств. К сожалению, вероятнее всего потребуется остеопластика. Это великолепная взрослая тигрица, в очень хорошей форме, вероятнее всего уже рожавшая. Но шансов вернуться в природу у этого зверя практически нет. Преступный выстрел браконьера поставил на грань жизни и смерти это прекрасное животное, — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

В операции по спасению редкого хищника были задействованы специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, Департамента охотничьего надзора Приморского края, Центра "Амурский тигр", МРОО "Центр "Тигр", WWF России, а также врачи государственной Владивостокской ветеринарной службы и Центра диагностики болезней животных ПГСХА.

Все расходы по лечению и содержанию тигрицы традиционно взял на себя центр "Амурский тигр".