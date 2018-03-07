Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка

Траурные свечи. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В числе жертв авиакатастрофы оказались три офицера, служившие на Дальнем Востоке

7 марта, PrimaMedia. Среди жертв авиакатастрофы, случившейся накануне в Сирии, оказались три офицера Восточного военного округа. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования в связи с их гибелью, сообщает ИА AmurMedia.

В числе пассажиров разбившегося Ан-24 были майор Виктор Евдокимов из Хабаровского края, капитан Тихоокеанского флота Алексей Труфанов из Анадыря и Андрей Пыленок из Варфоломеевки Приморского края.

Напомним, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.