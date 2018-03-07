Александр Шишкин: Дальний Восток может стать одним из туристических центров России

Отдых. Фото: Мария Бородина ИА PrimaMedia

Повысить турпоток в регион поможет качественный туристический продукт, считает сенатор

7 марта, PrimaMedia. Дальний Восток является одним из самых перспективных туристических направлений, регион имеет большой потенциал для увеличения турпотока. Об этом заявил во вторник, 6 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia из Москвы.

-На Дальнем Востоке есть ряд интересных достопримечательностей. Это и город Владивосток, и Авачинская бухта, и Долина гейзеров на Камчатке. Туристам есть, что посмотреть. Однако для значительного увеличения турпотока в регионе надо решить ряд задач. Необходимо развивать транспортную инфраструктуру, создавать новые гостиницы, — отметил сенатор.

По его словам, большинство россиян, проживающих в центральной части России, не могут позволить себе полететь отдыхать на Дальний Восток.

— Регион находится слишком далеко, и перелет стоит дорого. Между тем, для туристов из соседних регионов и из стран Юго-Восточной Азии Дальний Восток интересен. Повысить число туристов, приезжающих на Дальний Восток из этих регионов, поможет качественный туристический продукт

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала на пресс-конференции в "России сегодня", посвященной итогам туристического сезона, Дальний Восток бурно развивающимся регионом.

— На Дальнем Востоке введены электронные визы для иностранных туристов. Всего было выдано 9 тыс виз. Это привело к увеличению турпотока, — отметила Майя Ломидзе.

По ее словам, если посмотреть на туристическую карту, туры на Дальний Восток представлены в самом регионе.

-Частично туры представлены и в Сибирском федеральном округе. В других же округах туры на Дальний Восток не найти, — сказала эксперт.

Она обратила внимание на то, что Дальний Восток является интересным с точки зрения туризма регионом, но пока он "терра инкогнито" для большинства жителей страны.

— Однако у региона есть значительный потенциал, — заключила Майя Ломидзе.