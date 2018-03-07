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Общество. 07 марта, 20:05
Пресс-конференция в "Фетисов Арене". Фото: Пресс-служба ХК "Адмирал"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» подвел итоги сезона

Руководство считает, что полоса неудач закончилась

7 марта, PrimaMedia. Хоккейный клуб "Адмирал" сегодня поделился с общественностью итогами и планами на ближайшие месяцы. Пресс-конференция с участием руководства команды, тренеров и игроков состоялась в "Фетисов Арене", сообщает ИА Primamedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

"С конца декабря, когда в "Адмирале" сменилось руководство, нам многого удалось добиться – собрать команду практически заново и выйти из затянувшейся полосы неудач, — отметил заместитель генерального директора "Адмирала" по спортивной работе Александр Селиванов. – Многие думали, что с таким составом мы закончим сезон неудовлетворительно, но в январе – феврале мы показали и доказали всем, что можем играть и выигрывать. Ребята играли не каждый сам за себя, а за коллектив, за клуб и за регион. Игроки нас не подвели".

По поводу состава тренерского штаба Александр Селиванов заявил, что поиски главного тренера еще не окончены. Руководство рассматривает кандидатов, в том числе неынешнего исполняющего обязанности главного тренера Олега Леонтева. Решение, кто станет главным тренером, примут к концу марта. Одновременно опять изменится состав игроков – некоторые хоккеисты хотят покинуть клуб, а есть такие, от которых руководство намерено избавиться. Впрочем, сказал Александр Селиванов, клуб сможет компенсировать даже внеплановые кадровые перестановки. Однако на вопрос, появятся ли в команде приморские игроки, Селиванов ответил, что смена пока подрастает и в будущем сезоне еще не сможет выйти в составе "Адмирала".

Официальный сбор команды назначен на 1 июля. Во Владивостоке команда будет как минимум две недели. Хоккеисты обязуются участвовать в предсезонных турнирах, проводить контрольные матчи с соперниками по КХЛ.

"Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас, отдельные благодарности за то, что заключительная игра прошла при полном аншлаге, — заявил и.о. главного тренера "Адмирала" Олег Леонтьев. — Мы провели концовку чемпионата очень успешно, создали боеспособный коллектив. Ребята не доигрывали сезон, все сражались до конца и были настроены только на победу. Поэтому хочется сказать большое спасибо и игрокам".

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