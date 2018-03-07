Объездную трассу на Патрокл опять перекрыли из-за снегопада

Снегопад во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Одновременно ГИБДД запретила въезд большегрузов во Владивосток

7 марта, PrimaMedia. Начавшийся снегопад стал причиной уже традиционного для Владивостока запрета на въезд большегрузов в город и блокировки скоростной трассы Седанка-Патрокл. Сообщает ИА Primamedia со ссылкой на сайт краевого УМВД.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с начала снегопада на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило 5 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на территории города. Пока обошлось без травм и крупных ДТП. Личный состав Госавтоинспекции города Владивостока переведен на усиленный режим несения службы. С 19.00 ограничен въезд на территорию города Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза и введены ограничения для проезда всех транспортных средств по автодороге Де-Фриз – Седанка – Патрокл.

Тем временем, по сообщению пресс-службы городской администрации, снегоуборочная техника в количестве порядка 100 единиц уже вышла на дороги с противогололёдными реагентами.

"С началом осадков спецтехника оперативно приступила к обработке дорог реагентами, чтобы предотвратить налипание снега на дорожное покрытие. Сейчас работу снегоуборочной техники затрудняет плотный поток автотранспорта. На отдельных участках дорог трактора и машины для нанесения противогололёдных реагентов стоят в пробках. Работы по ликвидации последствий снегопада будут продолжаться в круглосуточном режиме",— рассказала замдиректора муниципального предприятия "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева.

На предприятии работает штаб по ликвидации последствий снегопада.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) администрации Владивостока и Примгидромета осадки в виде снега будут продолжаться до 16.00 8 марта, при этом с ночи до полудня снегопад будет сильным. Общее количество осадков по прогнозам составит 10-18 мм, высота снежного покрова – 15-20 см. Выпадение снега будет сопровождаться метелью при ветре 17-22 метров в секунду.