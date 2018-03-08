Головоломка: Собери букет вместе с ИА PrimaMedia

Тюльпаны. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Цветов много не бывает, а еще лучше, если их можно получить, не отходя от компьютера и совершенно бесплатно

8 марта, PrimaMedia. Сегодня один из наиболее прибыльных в году день для продавцов цветов. Цена на тюльпаны немного поднялась в честь праздника, но это не пугает тех, кто решил порадовать своих любимых дам. Пока кто-то стоит в очередях, цветы от нашего фотокорреспондента можно получить совершенно бесплатно. Мы предлагаем читателям ИА PrimaMedia немного развлечься и собрать пазл из 80 деталей. Детали в нем не поворачиваются. Нам удалось соединить все детали в единую картину за 19 минут, а вам? Пишите свой результат в комментариях. Отсылайте ссылку с пазлом своим друзьям и коллегам.