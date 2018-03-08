Большой снег во Владивостоке: закрыты участки дорог, запрещен въезд большегрузов

Снег во Владивостоке 8 марта. Фото: ИА PrimaMedia

На городских магистралях работает более 100 единиц снегоуборочной техники

8 марта, PrimaMedia. В связи со снегопадом, обрушившимся на Владивосток, въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям столицы Приморья запрещены.

Закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера. На трассе Седанка-Патрокл были выставлены посты ГИБДД, ограничено движение всех видов транспорта. Это помогло избежать ДТП и попадания автотранспорта в снежные ловушки на объездной трассе. На дорогах краевого центра дежурят 40 экипажей ДПС, сообщили в штабе по ликвидации последствий снегопада.

Водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.

Уборка улиц от снега ведётся с 15 часов 7 марта и продолжается по настоящее время. На городских магистралях работает более 100 единиц снегоуборочной техники, дороги обрабатывают противогололёдными реагентами.