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Количество осадков во Владивостоке уже превысило ожидаемую норму. Фото: ИА PrimaMedia

Снежные заносы во Владивостоке достигают полуметра

Количество осадков во Владивостоке уже превысило ожидаемую норму

8 марта, PrimaMedia. Высота снежного покрова составляет уже более 20 сантиметров. Ранее такие данные прогнозировались на конец снегопада.

Накрывший Владивосток накануне снегопад уже принес больше осадков, чем ожидалось. Ранее Примгидромет прогнозировал общее количество осадков в размере 10-18 мм и высоту снежного покрова в 15-20 см. По информации оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада, который работает в столице Приморья со вчерашнего вечера, высота снежного покрова по состоянию на 7 часов утра 8 марта уже превысила 20 сантиметров, снежные наносы на отдельных участках достигают полуметра.

По данным Примгидромета снегопад во Владивостоке сегодня продлится до 16:00. На дорогах наблюдается снежный накат, гололедица, снежные заносы. Дорожные службы города продолжают работы по уборке снега. В течение всей минувшей ночи на дорогах работало более 100 снегоуборочных машин – трактора-щётки, пескоразбрасыватели, снегоочистители. Дороги обработаны 250 кубометрами химических реагентов и 500 тоннами пескосолевой смеси.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте. А тех, кто всё-таки выехал, не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, это серьезно мешает работе снегоуборочной техники.

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