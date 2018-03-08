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На дорогах Владивостока дежурит 40 экипажей ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Метель во Владивостоке: 40 экипажей ДПС, 250 кубометров реагентов и 500 тонн посыпки

Администрация города обращается к автолюбителям с просьбой воздержаться от поездок

8 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке зафиксировано 35 дорожно-транспортных происшествий, что соответствует среднестатистическому ежедневному показателю аварийности на дорогах города. Сегодня, 8 марта, поступили сообщения о трех ДТП, сотрудники ГИБДД оперативно выезжают на места. Для профилактики ДТП во Владивостоке введен ряд ограничений: закрыто движение по улице Капитана Шефнера и на трассе Седанка-Патрокл, большегрузному транспорту запрещен въезд в город и передвижение по дорогам краевого центра. По словам представителя ГИБДД в оперативном штабе Георгия Никифорова, на дорогах города дежурит 40 экипажей ДПС.

В работах по обработке дорог и уборке снега с транспортных артерий Владивостока задействована вся городская техника — трактора-щётки, пескоразбрасыватели, снегоочистители. Дороги обработаны 250 кубометрами химических реагентов и 500 тоннами пескосолевой смеси.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой воздержаться сегодня от поездок на личном автотранспорте и не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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