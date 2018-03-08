Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

На дорогах Владивостока дежурит 40 экипажей ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

На расчистке дорог во Владивостоке работает более 100 единиц (ФОТО)

8 марта, PrimaMedia. Дорожные службы Приморья в связи со снегопадом переведены на усиленный режим работы. Наибольшее количество осадков — 22,5 миллиметра за минувшие сутки выпало во Владивостоке. "В Хасанском районе – 12,3 миллиметра, в Пограничном – 10 миллиметров, в Уссурийске – восемь миллиметров осадков", — уточнили в в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Из-за снежных заносов отменено 18 автобусных рейсов из Владивостока в различных направлениях, закрыта объездная дорога Седанка-Патрокл, также запрещён въезд большегрузов во Владивосток.

Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia Владивосток - эпицентр удара стихии. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

"Аэропорт работает в штатном режиме", — подчеркнули в учреждении.

На расчистке дорог в Приморье задействовано почти 250 единиц различной техники, в том числе во Владивостоке более 100 единиц.

"Это комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, трактора-щетки, грейдеры и прочая спецтехника. Особое внимание уделяется расчистке перевалов", – отметили специалисты.

Автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Кроме того, водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По прогнозам Приморгидромета, 8 марта в южной половине края сохранится сильный снег при северном ветре до 11 метров в секунду, температура воздуха составит от трёх до восьми градусов мороза.

Во Владивостоке в первой половине дня 8 марта сохранится сильный снег, метель, на дорогах снежный накат.