До матча осталось

На дорогах Владивостока дежурит 40 экипажей ДПС. Фото: ИА PrimaMedia

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

На расчистке дорог во Владивостоке работает более 100 единиц (ФОТО)

8 марта, PrimaMedia. Дорожные службы Приморья в связи со снегопадом переведены на усиленный режим работы. Наибольшее количество осадков — 22,5 миллиметра за минувшие сутки выпало во Владивостоке. "В Хасанском районе – 12,3 миллиметра, в Пограничном – 10 миллиметров, в Уссурийске – восемь миллиметров осадков", — уточнили в в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Из-за снежных заносов отменено 18 автобусных рейсов из Владивостока в различных направлениях, закрыта объездная дорога Седанка-Патрокл, также запрещён въезд большегрузов во Владивосток.

1 / 7

"Аэропорт работает в штатном режиме", — подчеркнули в учреждении.

На расчистке дорог в Приморье задействовано почти 250 единиц различной техники, в том числе во Владивостоке более 100 единиц.

"Это комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, трактора-щетки, грейдеры и прочая спецтехника. Особое внимание уделяется расчистке перевалов", – отметили специалисты.

Автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Кроме того, водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По прогнозам Приморгидромета, 8 марта в южной половине края сохранится сильный снег при северном ветре до 11 метров в секунду, температура воздуха составит от трёх до восьми градусов мороза.

Во Владивостоке в первой половине дня 8 марта сохранится сильный снег, метель, на дорогах снежный накат.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владивосток на грани уровня опасного явления - синоптики

14:55

Власти Владивостока перебрасывают силы по уборке снега на самые сложные участки

14:50

Количество ДТП в снегопад перевалило за сотню в Приморье

12:50

К спасению Владивостока от непогоды подключилась ключевая сила

12:40

Из-за нечищенной дороги во Владивостоке остановились троллейбусы

12:10

Картина дня

Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

11:20

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

07 марта, 16:35

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

11:05

Метель во Владивостоке: 40 экипажей ДПС, 250 кубометров реагентов и 500 тонн посыпки

07 марта, 12:10

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia