Из-за нечищенной дороги во Владивостоке остановились троллейбусы

Непогода вносит свои коррективы в жизнь горожан

8 марта, PrimaMedia. Приостановлено движение троллейбусов во Владивостоке. Причина — нечищенная улица Русская от кольца Багратиона до Варяга, из-за чего транспорт не смог подняться в горку, передает корр. ИА PrimaMedia.

Сейчас два троллейбуса №5 стоят чуть выше кольца Багратиона. Как пояснили водители, техника не смогла преодолеть подъем к Варягу, так как данный участок пока не почищен. Так что Международный женский день сотруницы трамвайно-троллейбусного депо справляют на рабочем месте, в стоящих "рогатых". По их словам, никаких данных по поводу того, когда приедет снегоуборочная техника, им не дают.

Троллейбусов №11 на маршруте также нет.