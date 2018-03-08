К спасению Владивостока от непогоды подключилась ключевая сила

Примавтодор подключится к уборке снега во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте

8 марта, PrimaMedia. Краевое предприятие Примавтодор поможет дорожным службам Владивостока в уборке снега. Такое поручение дал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко после обращения главы Владивостока Виталия Веркеенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Виталий Веркеенко обратился к Андрею Тарасенко с просьбой помочь техникой для быстрой расчистки городских дорог от снега, за 12 часов во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков.

Глава Приморья поручил профильному вице-губернатору оперативно направить краевую технику на расчистку от снега административного центра.

"Дополнительной техникой обеспечим, надо очистить город в кратчайшие сроки", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александра Шворы, в настоящее время Примавтодор занимается расчисткой дорог по краю, а также в пригороде Владивостока.

"Задействовано вместе с городскими службами почти 250 единиц техники", – уточнил руководитель ведомства.

Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке – более 22 миллиметров, что достигает уровня опасного явления.

Из-за снежных заносов отменено 18 автобусных рейсов из Владивостока в различных направлениях края, закрыта объездная дорога Седанка–Патрокл, также запрещен въезд большегрузов во Владивосток.

Автолюбителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.

В случае выезда необходимо соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Кроме того, водителей просят при этом не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По прогнозам Приморгидромета, 8 марта в южной половине края сохранится сильный снег при северном ветре до 11 метров в секунду, температура воздуха составит от трёх до восьми градусов мороза.

Во Владивостоке в первой половине дня 8 марта сохранится сильный снег, метель, на дорогах снежный накат.