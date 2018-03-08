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Снегопад стал причиной множества аварий в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Количество ДТП в снегопад перевалило за сотню в Приморье

Во избежание аварийных ситуаций необходимо выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям

8 марта, PrimaMedia. Сложная метеорологическая ситуация, связанная с выпадением обильных снежных осадков, неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке в столице края и ряде районов. Непрекращающийся снег в Приморском крае осложняет движение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий: 6 с пострадавшими, 101 – с материальным ущербом. Погибших нет, 6 человек получили травмы. Общее число поврежденных автомашин – 210. На территории г.Владивостока зарегистрировано 55 автоаварий, повреждено 110 транспортных средств. Лишь в одном случае травмирован человек – пассажир легковой автомашины, ДТП произошло в 16.21 7 марта во Фрунзенском районе Владивостока, не по причине снегопада.

Госавтоинспекция Приморского края призывает автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Но если вы все же вынужденно отправитесь в дорогу, ГИБДД настоятельно рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными.

Во избежание аварийных ситуаций необходимо выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, избегая резких маневров. Кроме того, в обязательном порядке следует использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

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