Власти Владивостока перебрасывают силы по уборке снега на самые сложные участки

Снегоуборочную технику перебрасывают на проблемные участки. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков

8 марта, PrimaMedia. Спецтехнику Владивостока оперативно направляют на проблемные участки. Сейчас снегоуборочные машины направляются в центр города, в район Эгершельда и район Окатовой, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада, работающем в городской администрации.

Городские ресурсы по борьбе со стихией перебрасывают на сложные участки для повторной обработки дорог. Как отметили в оперативном штабе, сложная ситуация сейчас на Океанском проспекте, туда направляются трактора-щетки и пескоразбрасыватели для повторной обработки дороги противогололедными материалами. Также снегоуборочная техника направляется сейчас в район Эгершельда, на Героев Тихоокеанцев и в район Второй Речки, на улицу Русскую. Расчищаются дороги на острове Русский, техника прошла до Воеводы, повторно обрабатывает трассу на обратном направлении, на остров направляется пескоразбрасыватель для подсыпки дорожного полотна.

"Мониторим ситуацию в режиме онлайн, оперативно перераспределяем технику на приоритетные задачи, задействованы все ресурсы. На текущий момент дороги Владивостока обработаны уже более чем 850 тоннами пескосолевой смеси, использовано более 500 кубов жидких реагентов", — сообщили в штабе.

За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления. Наглядно видно выпавшее количество осадков на трассе Седанка-Патрокл, перекрытой со вчерашнего вечера. Высота сугробов там достигает 1,2 метров, даже спецтехника продвигается с трудом, отметили в СГТ.

Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Основные трассы обработаны противогололедными материалами. Задействован весь городской парк. Для уборки снега в муниципальном центре "Содержание городских территорий" оборудуют дополнительную спецтехнику. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы города Виталия Веркеенко.