До матча осталось

Снегоуборочную технику перебрасывают на проблемные участки. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Власти Владивостока перебрасывают силы по уборке снега на самые сложные участки

За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков

8 марта, PrimaMedia. Спецтехнику Владивостока оперативно направляют на проблемные участки. Сейчас снегоуборочные машины направляются в центр города, в район Эгершельда и район Окатовой, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада, работающем в городской администрации.

Городские ресурсы по борьбе со стихией перебрасывают на сложные участки для повторной обработки дорог. Как отметили в оперативном штабе, сложная ситуация сейчас на Океанском проспекте, туда направляются трактора-щетки и пескоразбрасыватели для повторной обработки дороги противогололедными материалами. Также снегоуборочная техника направляется сейчас в район Эгершельда, на Героев Тихоокеанцев и в район Второй Речки, на улицу Русскую. Расчищаются дороги на острове Русский, техника прошла до Воеводы, повторно обрабатывает трассу на обратном направлении, на остров направляется пескоразбрасыватель для подсыпки дорожного полотна.

"Мониторим ситуацию в режиме онлайн, оперативно перераспределяем технику на приоритетные задачи, задействованы все ресурсы. На текущий момент дороги Владивостока обработаны уже более чем 850 тоннами пескосолевой смеси, использовано более 500 кубов жидких реагентов", — сообщили в штабе.

За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления. Наглядно видно выпавшее количество осадков на трассе Седанка-Патрокл, перекрытой со вчерашнего вечера. Высота сугробов там достигает 1,2 метров, даже спецтехника продвигается с трудом, отметили в СГТ.

Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Основные трассы обработаны противогололедными материалами. Задействован весь городской парк. Для уборки снега в муниципальном центре "Содержание городских территорий" оборудуют дополнительную спецтехнику. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы города Виталия Веркеенко.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Владивосток на грани уровня опасного явления - синоптики

14:55

Количество ДТП в снегопад перевалило за сотню в Приморье

12:50

К спасению Владивостока от непогоды подключилась ключевая сила

12:40

Из-за нечищенной дороги во Владивостоке остановились троллейбусы

12:10

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

11:20

Картина дня

Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

11:20

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

07 марта, 16:35

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

11:05

Метель во Владивостоке: 40 экипажей ДПС, 250 кубометров реагентов и 500 тонн посыпки

07 марта, 12:10

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia