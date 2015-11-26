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Владивосток на грани уровня опасного явления - синоптики

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Владивосток на грани уровня опасного явления - синоптики

8 марта, PrimaMedia. Сложная метеорологическая ситуация, связанная с выпадением обильных снежных осадков, неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке в столице края и ряде районов. Непрекращающийся снег в Приморском крае осложняет движение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления. Наглядно видно выпавшее количество осадков на трассе Седанка-Патрокл, перекрытой со вчерашнего вечера. Высота сугробов там достигает 1,2 метров, даже спецтехника продвигается с трудом.

Напомним, в Приморье со вчерашнего вечера идёт сильный снег. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Основные трассы обработаны противогололедными материалами. Задействован весь городской парк. Для уборки снега в муниципальном центре "Содержание городских территорий" оборудуют дополнительную спецтехнику. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы города Виталия Веркеенко.

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