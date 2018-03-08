До матча осталось

Общество. 08 марта, 16:15
Компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций. Фото: предоставлено организатором

"Роснефть" поздравила женщин с 8 Марта стихами Анны Ахматовой

Компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей

8 марта, PrimaMedia. Посетительницы автозаправочных станций под брендами "Роснефть", "ТНК" и "Башнефть" в Международный женский день получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой.

Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты компании, по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

Кроме того, компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Мария: "Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС "Роснефти". Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах".

1 / 4

Напомним, что "Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании – пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество "входящих" продуктов и "исходящего" бензина – перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 12:10

Владивостокская компания DNS удалила рекламный ролик, возмутивший феминисток

22 февраля, 11:25

Ряд улиц Владивостока освободили от незаконной наружной рекламы

21 февраля, 18:45

Директор "Яндекса" по продажам МСБ: Во Владивостоке большой спрос на интернет-рекламу

21 февраля, 10:40

Реклама на тротуарах во Владивостоке идет в убыток для предпринимателей

20 февраля, 11:45

Картина дня

Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

08 марта, 11:20

Владивосток - эпицентр удара стихии. Что будет дальше?

07 марта, 16:35

Тюльпаны – легально и не очень: Владивосток охватил предпраздничный цветочный ажиотаж

08 марта, 11:05

Метель во Владивостоке: 40 экипажей ДПС, 250 кубометров реагентов и 500 тонн посыпки

07 марта, 12:10

Глава компании ДНС из Владивостока оригинально поздравил женщин с 8 Марта

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia