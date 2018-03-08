"Роснефть" поздравила женщин с 8 Марта стихами Анны Ахматовой

Компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций. Фото: предоставлено организатором

Компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей

8 марта, PrimaMedia. Посетительницы автозаправочных станций под брендами "Роснефть", "ТНК" и "Башнефть" в Международный женский день получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой.

Отметим, что стихи даже можно послушать. Для этого необходимо перейти на специальный сайт, который подготовили специалисты компании, по QR-коду, расположенному на открытке. Это позволит прослушать стихотворения и романсы Ахматовой в исполнении актеров.

Кроме того, компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Мария: "Я уже около десяти лет заправляюсь исключительно на АЗС "Роснефти". Удобно, качественно, приятные цены, высокий сервис... Прямо вот хватает всего — ничего не хотелось бы изменить. Всегда приятно получать поздравления, и приятно осознавать, что компания думает о клиентах".

"Роснефть" поздравила кленток с 8 Марта стихами Анны Ахматовой. Фото: предоставлено организатором "Роснефть" поздравила кленток с 8 Марта стихами Анны Ахматовой. Фото: предоставлено организатором "Роснефть" поздравила кленток с 8 Марта стихами Анны Ахматовой. Фото: предоставлено организатором "Роснефть" поздравила кленток с 8 Марта стихами Анны Ахматовой. Фото: предоставлено организатором 1 / 4

Напомним, что "Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

На это работает масштабная система контроля качества компании – пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов. Во всех регионах присутствия есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество "входящих" продуктов и "исходящего" бензина – перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки.

Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.