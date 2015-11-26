Владивосток по уши в снегу - как горожане справляются с непогодой

8 марта, PrimaMedia. Снегопад во Владивостоке прекратился, оставив на дорогах и тротуарах метровые сугробы. С последствиями стихии борются 100 единиц снегоуборочной техники во Владивостоке и 250 — по всему краю. Сотруднки частных организаций и управляющих компаний вышли на расчитку территорий с лопатами и метлами, сообщает ИА PrimaMedia.

Жители Владивостока откапывают свои автомобили из сугробов, пробираются по занесенным тротуарам и дожидаются автобусов на остановках.

По сообщениям городских властей, дороги обработаны 250 кубометрами химических реагентов и 500 тоннами пескосолевой смеси. За сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления.