Новый год или 8 Марта? Владивосток укрыл весенний снегопад

Зимняя сказка во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Горожане откапывают свои автомобили, штурмуют сугробы и катаются на сноубордах с нечищенных лестниц (ВИДЕО)

8 марта, PrimaMedia. Несмотря на снегопад жизнь во Владивостоке не останавливается. Люди спешат по своим делам, занимаются праздничными хлопотами и несмотря на рекомендации не выезжать на дороги, откапывают и заводят свои автомобили. Метровые сугробы и занесенные склоны и лестницы стали спусками и трамплинами для сноубордистов. В центре Владивостока людно, многочисленные туристы делают селфи на фоне "настоящей русской зимы".

Как город встретил зимнюю сказку 8 марта — в видеозарисовке от ИА PrimaMedia.