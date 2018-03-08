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Общество. 08 марта, 20:00
Зимняя сказка во Владивостоке. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Новый год или 8 Марта? Владивосток укрыл весенний снегопад

Горожане откапывают свои автомобили, штурмуют сугробы и катаются на сноубордах с нечищенных лестниц (ВИДЕО)

8 марта, PrimaMedia. Несмотря на снегопад жизнь во Владивостоке не останавливается. Люди спешат по своим делам, занимаются праздничными хлопотами и несмотря на рекомендации не выезжать на дороги, откапывают и заводят свои автомобили. Метровые сугробы и занесенные склоны и лестницы стали спусками и трамплинами для сноубордистов. В центре Владивостока людно, многочисленные туристы делают селфи на фоне "настоящей русской зимы".

Как город встретил зимнюю сказку 8 марта — в видеозарисовке от ИА PrimaMedia.

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