До матча осталось

Спорт. 08 марта, 22:30
Луч играет в снегопад. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Болельщиков владивостокского Луча зовут убирать снег на стадион Динамо

Уже не в первый раз специфика календаря ФНЛ и приморская погода заставляет идти на подобные меры

8 марта, PrimaMedia. Болельщиков ФК "Луч-Энергия" и просто неравнодушных горожан приглашают в пятницу, 9 марта, на стадион "Динамо" помочь подготовить поле к первому в этом году домашнему матчу после снегопада. Такой клич кинули представители клуба в соцсетях, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, большой футбол вернется во Владивосток уже в эту субботу, 10 марта.

"Отчаянная приморская погода подготовила нам очередное испытание. Суровый снегопад может помещать возобновлению футбольного сезона во Владивостоке. Просим вас помочь футбольному клубу с очисткой трибун и территории стадиона от выпавшего снега! Подходите на стадион "Динамо" в пятницу 9 марта. Начало работ по очистке с 11:00. Если у кого-то есть возможность прийти со своим инвентарем (лопаты, метелки) – то захватите их, пожалуйста, с собой. Не дадим стихии взять вверх. Без вашей помощи нам не справиться — вместе мы сила!" — сообщается на странице клуба в сети Инстаграм.

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