В Приморье удалось спасти и воссоединить тигриную семью!. Фото: WWF

Семья краснокнижных животных имеет возможность вернуться в дикую природу

9 марта, PrimaMedia. В Приморье успешно завершилась уникальная многодневная операция по поиску и отлову двух тигрят, маму которых специалисты вынуждены были изъять из природы в начале февраля в окрестностях села Алексей-Никольское. В спасении и воссоединении тигриной семьи были задействованы сотрудники lепартамента охотнадзора Приморского края, Центра "Амурский тигр", WWF России и МРОО "Центр "Тигр"".

С начала года приморское село Алексей-Никольское стало центром конфликта тигра и человека. Полосатый хищник повадился охотиться за собаками в этот населенный пункт, расположенный менее чем в 40 км от города Уссурийска, второго по величине в крае. Меры по отпугиванию тигра, которые были предприняты сотрудниками охотнадзора, не помогли отвадить хищника от деревни — зверь вел себя нестандартно, не боялся ни света фонарей, ни крика людей. Чтобы обезопасить жителей от встречи с грозным зверем и самого тигра от пули, было принято решение об отлове редкой кошки. 2 февраля сотрудникам группы по разрешению конфликтных ситуаций между хищником и человеком Департамента охотнадзора Приморского края при участии природоохранных организаций удалось отловить молодую самку амурского тигра, которая была помещена в реабилитационный центр в с. Алексеевка.

Однако точка на этом не была поставлена. Самый главный вопрос, на который теперь предстояло ответить биологам-охотоведам — а есть ли у хищницы тигрята? Не им ли она относила свою добычу далеко за деревню, не поедая собак на месте, как это обычно делают тигры?

"Наконец-то свершилось. Напомним, обследование тигрицы показало, что тигрят на молочном вскармливании у нее нет. Но, как и прогнозировали специалисты, всё же у неё было два тигренка на первом году жизни. Нам всем пришлось немало потрудиться, чтобы отловить малышей. Думаю, не нужно долго объяснять, почему сначала поймали тигрицу, а не наоборот. Так как в обратном случае любой отлов тигрёнка мог бы печально закончиться, как для человека так и для тигрицы, ведь мать никогда не бросит своего детёныша.

Тигрятам ничего не угрожало, так как информация об их отлове была закрыта, а специалисты в районе их обитания находились круглосуточно и осуществляли их подкормку. Тем не менее, мы все равно переживали, так как ранее опыта отлова самки с двумя тигрятами у нас не было, – комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. – Сейчас всё будет зависеть от состояния и поведения самки. Если подтвердится, что последствия травмы или болезни она преодолела, то её можно будет отпустить на волю вместе с тигрятами в мае месяце в благоприятной части ареала. Это самый лучший для всех вариант. Если, к сожалению, окажется, что самка не может быть выпущена в дикую природу, то тигрят будут готовить по стандартной программе. И если они подтвердят, что готовы, то будут выпущены в дикую природу весной 2019 года".

Поиски возможных тигрят начались буквально на следующий день после отлова тигрицы. Это было не просто, потому, что снега на полях и в перелесках в этом типично сельскохозяйственном районе практически не было.

"Сегодня успешно завершилась одна из операций по изъятию семьи тигров из дикой природы: самки с двумя тигрятами. Это оказалось непростой технической задачей — было задействовано много людей, спецоборудования и снаряжения. Осложняло работу почти полное отсутствие снега и очень густая растительность. Впервые использовались кони, которые показали себя как лучшее средство для поиска и отлова тигрят. Во время операции группа по минимизации конфликтов Департамента охотнадзора Приморья отработала систему взаимодействия в группе, состоящей из большого количества людей, и апробировала спецоборудование для отлова. Все мы очень надеемся, что после реабилитации в центре Алексеевка тигриная семья вернется к себе домой, в дикую природу. Мы благодарны жителям сел Борисовки, Кроуновки, Пуциловки, которые помогали нам ловить тигров", — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Специалисты охотнадзора целенаправленно изучали местность, распределившись по группам, и в этот же день обнаружили следы одного тигренка и совместную лежку, устроенную мамой-тигрицей посреди поля, в высокой траве. Позже стало понятно, что тигрят двое.

"Так получилось, что оба тигренка выбежали на меня. Растерянности в этом случае не было, так как подобные операции отработаны до мелочей", — комментирует менеджер природоохранных проектов Центра "Амурский тигр" Леонид Зайка.

Сразу после отлова тигрята были обездвижены и доставлены в реабилитационный центр с. Алексеевка (под управлением МРОО "Центр "Тигр"").

"Тигрята визуально здоровые, упитанные. Сейчас у них взяли анализы, посмотрим, какие будут результаты, — комментирует директор МРОО "Центр Тигр" Виктор Кузьменко. — Скорее всего, сестер поместим в один вольер. А вот за мамой – тигрицей будем наблюдать отдельно".

Работа оперативной группы службы охотничьего надзора Приморского края по разрешению конфликтных ситуаций, а также МРОО "Центр Тигр" осуществляется при поддержке Центра "Амурский тигр" и WWF России.

"Совместными усилиями тигрята были отловлены. Ими оказались две девочки 6-7 месяцев. Теперь мы спокойны за их судьбу, так как в одиночку тигрята бы не выжили. Хочу выразить благодарность конфликтным группам Департамента охотнадзора и КГБУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ", а так же МРОО "Центр тигр" и Центру "Амурский тигр", которые полтора месяца проводили уникальную во всех смыслах операцию. Благодаря их упорству, профессионализму, смекалке (впервые в решении конфликта были использованы лошади), семья краснокнижных животных имеет возможность вернуться в дикую природу, а граждане могут быть спокойны от угрозы хищников", — комментирует директор Департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

МРОО "Центр "Тигр"" осуществляет свою деятельность, в том числе, благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.