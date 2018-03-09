Уборка и вывоз снега продолжалась всю минувшую ночь - мэрия Владивостока

Уборка снега. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Спецтехника продолжает работать на городских дорогах

9 марта, PrimaMedia. Вся спецтехника муниципального предприятия "Содержание городских территорий" минувшей ночью продолжала работы по очистке городских улиц от последствий снегопада. Звенья тракторов-щеток, автогрейдеров и машин с отвалами по несколько раз проходили по маршрутам по всем районам города, сдвигая снег с проезжей части к прибордюрной полосе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Следующий этап работ — дополнительная обработка участков дорог пескосолевой смесью и химреагентом. В наиболее узких проездах и крутых подъемах посыпка велась вручную.

Дорожники также приступили к вывозу снега, эти работы начались с центра города – улиц Светланской, Алеутской, Фонтанной. В уборке были задействованы фронтальные погрузчики и самосвалы.

В штабе по ликвидации последствий снегопада при СГТ сообщили, что дороги обработаны уже более чем 1300 тоннами пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины.

Ручная очистка тротуаров, лестниц, пешеходных переходов и виадуков ведется даже ночью.



Рабочие убирают тротуары. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

"Мы продолжаем работу в круглосуточном режиме. Механизаторы, механики, дорожные рабочие работают по 12 часов в смену. Оперативно техника распределяется по участкам в зависимости от сложившейся дорожной ситуации. На местах работу техники контролируют мастера. Под особым контролем спуски и подъемы, их постоянно дополнительно обрабатывают противогололёдными материалами", — сказала заместитель директора "Содержания городских территорий" Екатерина Золотоева.

Напомним, на Владивосток в канун Международного женского дня обрушился сильный снегопад, за сутки выпало более 22 миллиметров осадков. На дорогах в круглосуточном режиме продолжают работать трактора-щётки, пескоразбрасыватели и снегоочистители, расчищая и обрабатывая городские дороги противогололедными материалами. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы Владивостока Виталия Веркеенко