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Алексей Ан с волейболисткой клуба "Сахалин". Фото: группа ПСК "Сахалин" во ВКонтакте

Сахалинские СМИ сватают экс-директора ПСК "Сахалин" в приморский "Адмирал"

Алексей Ан может быть назначен гендиректором хоккейного клуба, пишут островные издания

9 марта, PrimaMedia. Бывший директор ПСК "Сахалин" Алексей Ан может стать генеральным директором хоккейного клуба "Адмирал" из КХЛ. По информации Sakh.com, переехать в Приморский край функционер может из-за близких дружеских отношений с вице-губернатором региона Дмитрием Братыненко, ранее работавшим на Сахалине. Сам экс-директор "Сахалина" новость о своем возможном назначении назвал "полным вымыслом", сообщает ИА PrimaMedia.

По информации сахалинских СМИ, Алексей Ан возглавил ПСК "Сахалин" в октябре 2016 года и руководил им до конца 2017 года. Причиной отставки стал скандал с участием гендиректора "Сахалина". Сообщалось, что в конце прошлого года он устроил дебош на предновогоднем корпоративе, после чего через месяц по собственному желанию покинул спортивный клуб. Формально он остался руководить клубом и присутствовал на большинстве игр команды, хотя официально обязанности гендиректора исполняет его друг Николай Стерничук.

Издание отмечает, что предполагаемый сменщик Сергея Сошникова на посту гендиректора "Адмирала" неоднократно играл в хоккей на льду "Фетисов-Арены" вместе с Дмитрием Братыненко, притом уже после ухода Ана из островного клуба.

Сам Алексей Ан корр. ИА PrimaMedia информацию о своем назначении не подтвердил.

— Статья (Sakh.com — прим.ред.) — полный вымысел, — сказал он.

Оперативно получить комментарий пресс-службы "Адмирала" по этому поводу корр. ИА PrimaMedia не удалось. Агентство продолжит следить за ситуацией.

От ИА PrimaMedia отметим, что нынешний гендиректор "Адмирала" Сергей Сошников был назначен на эту должность в конце прошлого года. В тот момент дела у "Адмирала" шли не очень хорошо: с лета в прессе, то и дело появлялись новости о том, что "Адмирал" имеет громадные долги, в том числе и задолженность по зарплате перед хоккеистами. Перед началом этого сезона КХЛ руководство Лиги не допускало клуб из столицы Приморья на соревнования, пока команда не предоставить финансовые гарантии существования и не погасит долги перед игроками. Правда, вместе с "моряками" в этом списке было еще несколько команд. Менеджмент клуба выполнил все требования КХЛ. Однако разговоры о финансовых проблемах не стихли. Периодически в сети всплывала информация о том, что перед спортсменами якобы все еще имеется задолженность по заработной плате, однако игроки в буквальном смысле терпят такое положение дел.

В начале года клуб сообщил, что решил все финансовые проблемы с игроками.

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