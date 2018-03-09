БК "Спартак-Приморье" обидно проиграл в Новосибирске

Баскетбол. Фото: ИА PrimaMedia

Местный "Новосибирск" вырвал победу в концовке матча

9 марта, PrimaMedia. Приморский баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" проиграл в концовке "Новосибирску" в гостевом матче "регулярки" Суперлиги со счетом 78:81. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Игорь Смыгин и Виктор Заряжко, набравшие по 19 очков, в составе хозяев больше всего очков на счету на счету Максима Кирьянова – 24, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе клуба.

За первую минуту в Новосибирске залетели три трехочковых, первый забросил Кирьянов, ответили ему Смыгин и Митчелл.

"Спартак" лидировал примерно до середины первой десятиминутки, пока еще две "трешки" не забили Токарев и Мартынов – 20:16. Лей-ап Кривошеева и быстрое нападение Митчелла вернули минимальное преимущество гостям, но Кирьянов на исходе владения и за 2 секунды до окончания четверти попал с периметра – 25:21.

Только закончился перерыв между периодами, Милошу Павичевичу потребовался еще один тайм-аут после еще одного попадания "Новосибирска" на исходе владения, только на этот раз из "краски" Курцевича – "-6". Игроки поняли тренера и ответили рывком "8:0". В середине четверти сибиряки предприняли попытку оторваться, но Кривошеев, Смыгин и Заряжко ответили еще одним рывком "10:0", и уже "+6" у приморцев. На последнюю атаку у гостей было 18 секунд, игроки долго держали мяч, и на исходе владения Бутянковс попал под блокшот, но спас мяч и отдал на периметр Захарову, который с девяти метров заткнул сирену – 42:48.

В первой же атаке во второй половине Смыгин "трешкой" сделал разницу двузначной и сохранял ее на протяжении 7 минут. "Новосибирск" провел худший отрезок в матче: совершил несколько потерь, не забивал из "краски" и из-за "дуги", пока Писклов не завершил два результативных прохода – 51:59. Кривошеев забил красиво сверху и вскоре Смыгин стал героем момента, забросив из угла тяжелую "трешку" на исходе владения – 53:65. Но в продолжении этого эпизода Игорь за "разговоры" получил технический, который для него стал пятым фолом в матче, и "Спартак" остался без самого результативного игрока уже в третьей четверти. Штрафной, владение, и в ответ прилетело 5 очков, но "трешка" Саяпина вернула "+10" к последнему перерыву.

"Новосибирск" умудрился спастись в заключительной десятиминутке. Начав четверть с рывка "15:2", гости вышли вперед. Кривошеев набрал 4 очка подряд, и у "Спартака" минимальное преимущество. Но герой опять стал антигероем, заработав еще один "технарь", и хозяева опять им воспользовались – 76:74. А на последнюю атаку при "-3" у "Спартака" оставалось 18 секунд, но возможности для трехочкового броска для себя наши игроки создать не смогли.

Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет на домашней площадке 11 марта, в 19:00 наша команда будет принимать ижевские "Купол-Родники".

Милош Павичевич, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

— Обидное поражение. Ребята настраивались на этот матч, хотели показать хорошую игру, и это удавалось делать три четверти, но в четвертой мы подсели, забили мало очков. С такой командой, как "Новосибирск", нельзя так играть.

— Как вы считаете, два технических фола Смыгину и Кривошееву повлияли на исход игры?

— Игра была эмоциональная. Но, зная Игоря, какой он парень, он не мог ничего сказать бывшему партнеру и "скамейке" "Новосибирска", рядом с которыми находился, но судья сказал, что он провоцировал. А Макс Кривошеев был не согласен с решением судьи, и судья сам отменил то решение, но в продолжение игрок получил технический. Владения должны быть нашими, но в итоге два штрафных и еще два попадания с игры. Конечно, эти два технических напрямую повлияли на исход игры.

Суперлига – Первый дивизион.

"Новосибирск" (Новосибирск) — "Спартак-Приморье" (Приморский край) 81:78 (25:21, 17:27, 16:20, 23:10)

"Спартак-Приморье": Смыгин – 19 очков (4 подбора), Заряжко – 19 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Кривошеев – 15 (8 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Митчелл – 12 (3 подбора, 2 передачи, 3 перехвата), Бутянковс – 5 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Саяпин – 3 (3 подбора, 1 передача), Захаров – 3 (1 подбор, 1 перехват), Матеюнас – 2 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Разумов, Савельев (1 подбор, 1 передача).