До матча осталось

Виталий Веркеенко инспектирует работы по уборке снега. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Виталий Веркеенко проверил, как городские службы убирают снег во Владивостоке

Глава города поставил "неуд" за расчистку дорог на Русском и поручил снегоуборщикам ускориться

9 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко лично проверил качество ночной уборки снега с городских магистралей сегодня, 9 марта. Мэр поставил "неуд" работе подрядчика на острове Русский, поручил усилить расчистку дорог и работу общественного транспорта в городе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Виталий Веркеенко лично проехал по основным транспортным артериям города, проверив качество ночной уборки снега.

"Трассу Седанка-Патрокл неплохо убрали, с учетом того, что высота снежного покрова здесь достигала 1,5 метров. Сегодня "дошлифуют" результат. А вот на Русском ситуация неудовлетворительная, дороги почищены плохо, по пути встретил пока только одну единицу техники. "Неуд" подрядчику, поручил исправиться. И автобусное сообщение необходимо усилить, у студентов учебный день сегодня, а на маршрутах только 30 единиц. И остановки общественного транспорта нужно расчистить", — отметил глава города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, на 15 маршрут дополнительно направляются 3 автобуса, еще 2 — на 63-й.

По итогам инспекции Виталий Веркеенко определил приоритеты для работы городской снегоуборочной техники на сегодня – в первую очередь обеспечить проезд к детским садам, поликлиникам и больницам, расчистить автобусные остановки, а также усилить работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке.

Утром техника проходила комплексный техосмотр, устранялись мелкие поломки, проверялась работа гидравлических и снегоуборочных механизмов. Сейчас муниципальный парк снова выходит на расчистку городских дорог. В ручном режиме пешеходные зоны расчищают более 150 рабочих, отметили в центре "Содержание городских территорий.

Минувшей ночью в краевом центре спецтехника продолжала работы по уборке снега, а также приступила к его вывозу с центра города. Всего за ночь было вывезено порядка 1 000 кубометров снега.

Напомним, такого снегопада Владивосток не видел на протяжении всей минувшей зимы. В весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков — более 22 миллиметров. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов. За минувшую ночь с городских дорог вывезено свыше тысячи кубометров снега.В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы города Виталия Веркеенко.

Накануне вечером была очищена от снега и открыта для движения трасса Седанка – Патрокл. Здесь уборка снега велась с помощью роторного снегоочистителя, машин с отвалами, тракторов-щёток и пескоразбрасывателей. Напомним, что за сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления. Наглядно выпавшее количество осадков было видно на трассе Седанка-Патрокл, перекрытой почти на сутки. Высота сугробов там достигала более 1 метров, а местами даже 1,5 метров. Даже спецтехника продвигалась там с трудом, отметили в СГТ.

Напомним, на Владивосток в канун Международного женского дня обрушился сильный снегопад, за сутки выпало более 22 миллиметров осадков. На дорогах в круглосуточном режиме продолжают работать трактора-щётки, пескоразбрасыватели и снегоочистители, расчищая и обрабатывая городские дороги противогололедными материалами.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Уборка и вывоз снега продолжалась всю минувшую ночь - мэрия Владивостока

10:15

Объездную трассу на Патрокл опять перекрыли из-за снегопада

07 марта, 20:25

Холодная зима 18-го в Приморье: отопительный коллапс, гибель «Востока» и политическая жара

01 марта, 14:15

Мэр Владивостока предлагает пораньше отпускать людей с работы сегодня в снегопад

01 марта, 14:05

Дороги Владивостока от снега чистят с ночи – мэрия

01 марта, 10:40

Картина дня

Настоящая весна придет в Приморье на следующей неделе

15:50

Болельщики "Луча-Энергии" помогают клубу в очистке стадиона "Динамо" от снега

14:00

Виталий Веркеенко проверил, как городские службы убирают снег во Владивостоке

13:20

Снежные ванны набрали популярность во Владивостоке в Международный женский день

08 марта, 13:45

Гигантской восьмеркой и тюльпаном из автомобилей поздравили женщин Владивостока

07 марта, 19:15

Среди разбившихся в Сирии военных был приморец из села Варфоломеевка
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia