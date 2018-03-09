Виталий Веркеенко проверил, как городские службы убирают снег во Владивостоке

Виталий Веркеенко инспектирует работы по уборке снега. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Глава города поставил "неуд" за расчистку дорог на Русском и поручил снегоуборщикам ускориться

9 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко лично проверил качество ночной уборки снега с городских магистралей сегодня, 9 марта. Мэр поставил "неуд" работе подрядчика на острове Русский, поручил усилить расчистку дорог и работу общественного транспорта в городе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Виталий Веркеенко лично проехал по основным транспортным артериям города, проверив качество ночной уборки снега.

"Трассу Седанка-Патрокл неплохо убрали, с учетом того, что высота снежного покрова здесь достигала 1,5 метров. Сегодня "дошлифуют" результат. А вот на Русском ситуация неудовлетворительная, дороги почищены плохо, по пути встретил пока только одну единицу техники. "Неуд" подрядчику, поручил исправиться. И автобусное сообщение необходимо усилить, у студентов учебный день сегодня, а на маршрутах только 30 единиц. И остановки общественного транспорта нужно расчистить", — отметил глава города.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, на 15 маршрут дополнительно направляются 3 автобуса, еще 2 — на 63-й.

По итогам инспекции Виталий Веркеенко определил приоритеты для работы городской снегоуборочной техники на сегодня – в первую очередь обеспечить проезд к детским садам, поликлиникам и больницам, расчистить автобусные остановки, а также усилить работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке.

Утром техника проходила комплексный техосмотр, устранялись мелкие поломки, проверялась работа гидравлических и снегоуборочных механизмов. Сейчас муниципальный парк снова выходит на расчистку городских дорог. В ручном режиме пешеходные зоны расчищают более 150 рабочих, отметили в центре "Содержание городских территорий.

Минувшей ночью в краевом центре спецтехника продолжала работы по уборке снега, а также приступила к его вывозу с центра города. Всего за ночь было вывезено порядка 1 000 кубометров снега.

Напомним, такого снегопада Владивосток не видел на протяжении всей минувшей зимы. В весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков — более 22 миллиметров. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов. За минувшую ночь с городских дорог вывезено свыше тысячи кубометров снега.В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины. Ход работ по ликвидации последствий стихии находится на личном контроле у главы города Виталия Веркеенко.

Накануне вечером была очищена от снега и открыта для движения трасса Седанка – Патрокл. Здесь уборка снега велась с помощью роторного снегоочистителя, машин с отвалами, тракторов-щёток и пескоразбрасывателей. Напомним, что за сутки во Владивостоке выпало более 22 миллиметров осадков, этот показатель на грани уровня опасного природного явления. Наглядно выпавшее количество осадков было видно на трассе Седанка-Патрокл, перекрытой почти на сутки. Высота сугробов там достигала более 1 метров, а местами даже 1,5 метров. Даже спецтехника продвигалась там с трудом, отметили в СГТ.

Напомним, на Владивосток в канун Международного женского дня обрушился сильный снегопад, за сутки выпало более 22 миллиметров осадков. На дорогах в круглосуточном режиме продолжают работать трактора-щётки, пескоразбрасыватели и снегоочистители, расчищая и обрабатывая городские дороги противогололедными материалами.