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Подснежник. Фото: ИА PrimaMedia, Александр Ратников

Настоящая весна придет в Приморье на следующей неделе

Край окажется в теплом секторе, температурный фон установится выше 0 °С

9 марта, PrimaMedia. По-весеннему тепло станет в Приморье в первой половине следующей недели. В крае произойдет смена синоптических процессов с зимних на весенние, благодаря чему на большей части территории Приморья дневные температуры установятся на отметках выше 0 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В последнее время циклоны смещались с Китая на акваторию Японского моря. В начале предстоящей рабочей недели циклоны нарушат установленные традиции, их траектории изменятся. Ожидается смещение циклонических вихрей с Китая на Приамурье.

Приморский край окажется в тёплом секторе, температурный фон повысится. Жители континентальных районов порадуются по-весеннему тёплой погоде. В ночные часы морозы ещё сохранятся, а днём на большей территории Приморья столбики термометров поднимутся выше 0 °С. На побережье южными ветрами будет выноситься с акватории Японского моря слоистая облачность и прохладный в это время года воздух, поэтому в прибрежных районах будет преимущественно облачно и влажно. В середине недели подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах края осадки различной интенсивности.

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