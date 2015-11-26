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Владивосток и сугробы: как выглядит столица Приморья через день после мощного снегопада

Фоторепортажи

Владивосток и сугробы: как выглядит столица Приморья через день после мощного снегопада

9 марта, PrimaMedia. Владивосток оправляется от последствий мощнейшего снегопада, накрывшего город в праздничный четверг, 8 марта. Ликвидацией последствий стихии с разным успехом занимаются городские службы, собственники и арендаторы зданий, застигнутые непогодой автовладельцы постепенно откапывают из сугробов оставленные накануне наедине со снегом автомобили. Фотокорр. ИА PrimaMedia прогулялась по заснеженному центру города и запечатлела известные каждому владивостокцу места и здания на фоне огромных сугробов.

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