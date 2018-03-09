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Общество. 09 марта, 19:25
Курсанты убирают снег. Фото: пресс-служба мэрии

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

На уборку города от снега вышли воспитанники МГУ им. Невельского и ТОВМУ им. Макарова (ФОТО)

9 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке продолжается работа по уборке снега. На уборку городских улиц по просьбе врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко вышли курсанты Морского государственного университета им. Г. И. Невельского и Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова. Почти 300 человек очищают от снега не только территории своих учебных заведений, но и городские кварталы. Часть инвентаря курсантам предоставила администрация Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Курсанты на уборке снега

Курсанты на уборке снега. Фото: пресс-служба мэрии

"Не смогли остаться в стороне от проблемы, которая возникла в городе после непогоды, – рассказал Олег Журавлев, начальник ТОВВМУ им. Макарова. – Вначале наши ребята вычистили дорожки и площадки училища, а затем приступили к уборке от снега тротуара на улице Днепровской, которая идет вдоль учебного заведения. Трудятся в две смены по 80 человек. Работа непростая, поэтому курсанты меняются каждые полтора часа".

От морского университета на уборку снега вышло около 120 человек. Курсанты этого вуза очищают от снега тротуары в микрорайоне Эгершельд, а также территории, прилегающие к железнодорожному вокзалу.

Курсанты на уборке снега

Курсанты на уборке снега. Фото: пресс-служба мэрии

Напомним, в канун Международного женского дня на Владивосток обрушился серьезный снегопад. За сутки в городе выпало 22 миллиметра осадков. К очистке приморской столицы от снега специальная техника и дорожные рабочие приступили с первых же минут непогоды. Сейчас на уборке задействовано около 80 единиц техники и 200 дорожных рабочих. Контролирует работы лично глава Владивостока.

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