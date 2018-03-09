Во Владивостоке загорелся автосервис на улице Гоголя

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Мар 9, 2018 в 3:18 PST

9 марта, PrimaMedia. Здание по улице Гоголя, 12 загорелось во Владивостоке вечером в пятницу, 9 марта. По сообщениям очевидцев, горит автосервис. На месте пожара уже работают пожарные расчеты, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.

К месту пожара уже прибыли пожарные расчеты

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