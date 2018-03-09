Во Владивостоке загорелся автосервис на улице Гоголя

9 марта, PrimaMedia. Здание по улице Гоголя, 12 загорелось во Владивостоке вечером в пятницу, 9 марта. По сообщениям очевидцев, горит автосервис. На месте пожара уже работают пожарные расчеты, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.
До матча осталось —
9 марта, PrimaMedia. Здание по улице Гоголя, 12 загорелось во Владивостоке вечером в пятницу, 9 марта. По сообщениям очевидцев, горит автосервис. На месте пожара уже работают пожарные расчеты, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.
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