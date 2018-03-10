Болельщики расчищают стадион "Динамо" уже второй день. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Снег на стадионе убирали весь день, но его слишком много

10 марта, PrimaMedia. Болельщики, которые весь день 9 марта убирали стадион, не смогли полностью очистить его от снега. 10 марта неравнодушных горожан снова просят помочь футбольному клубу. От того, успеют ли они убрать последствия стихии, зависит проведение домашнего матча "Луч-Энергия" с "Оренбургом" сегодня в 18:00, сообщает ИА PrimaMedia.

Клич о помощи футбольный клуб кинул в соцсетях: он пригласил болельщиков прийти на расчистку с лопатами и метелками. С утра 9 марта около 30 человек убирают стадион, но их сил не хватает– за день они успели расчистить только небольшую его часть. Они приглашают неравнодушных жителей Владивостока помочь им спасти футбольный матч. Решение о его проведении будет принято на предматчевом совещании вечером 10 марта.

Напомним, что футбольное поле и трибуны стадиона "Динамо", как и весь город, оказались в снежных сугробах. Готовить поле к матчу приходится вручную: пользоваться техникой нельзя,чтобы не повредить травяное покрытие.