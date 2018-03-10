Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

Сейчас в уборке города задействовано в четыре раза меньше техники, чем необходимо (ВИДЕО)

10 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко записал видеообращение к жителям Владивостока, в котором призвал всех присоединиться к уборке снега во дворах и убрать припаркованные вдоль дорог автомобили. Видео мэр разместил на своей странице в facebook с подписью “Прошу поддержать лопатами или терпением. Кто как сможет” поздно вечером 9 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

В краевом центре третьи сутки продолжается ликвидация последствий обильного снегопада, обрушившегося на Владивосток в канун 8 марта. В работах задействованы 85 единиц снегоуборочной техники. Это, по словам Виталия Веркеенко, в четыре раза меньше, чем необходимо для оперативной и эффективной уборки снега (а нужно 500 единиц).

"Около половины парка – малоэффективные в таких условиях трактора-щетки. Порядка 30% машин выходит из строя после круглосуточной смены. Техника устаревшая, ломается гидравлика, топливные системы, снегоуборочные механизмы. Оперативно чинят и вновь выпускают на уборку дорог. Техника работает в две смены, люди – на износ, но все равно не все успевают, так как существующий ресурс как минимум в 4 раза меньше, чем положено. Протяженность дорог Владивостока составляет около 800 километров, это 5,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Согласно нормативам, для эффективной расчистки такой площади требуется порядка 500 единиц техники, с учетом вспомогательной", – рассказал глава Владивостока.

"Хочу обратиться к жителям Владивостока. Есть необходимость подключиться, выйти и хотя бы начать уборку своих дворовых территорий. Справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут не сотовыми телефонами, а лопатами", – продолжил Виталий Веркеенко.

Также он отметил, что будет поднимать вопрос о приобретении новой снегоуборочной техники для Владивостока – "более эффективной и в необходимом количестве".

Напомним, что весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. По данным пресс-службы мэрии, израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов.

Техника работает круглосуточно, расчищая и обрабатывая реагентами городские магистрали, ночью снег вывозится с мест складирования. На текущий момент с улиц Владивостока убрано более 2,5 тысяч кубометров снега. В ручной уборке задействованы дополнительные ресурсы, подключились к расчистке общественных территорий коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег около 900 сотрудников управляющих компаний и 20 единиц спецтехники.