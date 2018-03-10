Общество. 11:05

Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

Сейчас в уборке города задействовано в четыре раза меньше техники, чем необходимо (ВИДЕО)

10 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко записал видеообращение к жителям Владивостока, в котором призвал всех присоединиться к уборке снега во дворах и убрать припаркованные вдоль дорог автомобили. Видео мэр разместил на своей странице в facebook с подписью “Прошу поддержать лопатами или терпением. Кто как сможет” поздно вечером 9 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

В краевом центре третьи сутки продолжается ликвидация последствий обильного снегопада, обрушившегося на Владивосток в канун 8 марта. В работах задействованы 85 единиц снегоуборочной техники. Это, по словам Виталия Веркеенко, в четыре раза меньше, чем необходимо для оперативной и эффективной уборки снега (а нужно 500 единиц).

"Около половины парка – малоэффективные в таких условиях трактора-щетки. Порядка 30% машин выходит из строя после круглосуточной смены. Техника устаревшая, ломается гидравлика, топливные системы, снегоуборочные механизмы. Оперативно чинят и вновь выпускают на уборку дорог. Техника работает в две смены, люди – на износ, но все равно не все успевают, так как существующий ресурс как минимум в 4 раза меньше, чем положено. Протяженность дорог Владивостока составляет около 800 километров, это 5,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Согласно нормативам, для эффективной расчистки такой площади требуется порядка 500 единиц техники, с учетом вспомогательной", – рассказал глава Владивостока.

"Хочу обратиться к жителям Владивостока. Есть необходимость подключиться, выйти и хотя бы начать уборку своих дворовых территорий. Справимся, особенно, если все горожане поддержат и помогут не сотовыми телефонами, а лопатами", – продолжил Виталий Веркеенко.

Также он отметил, что будет поднимать вопрос о приобретении новой снегоуборочной техники для Владивостока – "более эффективной и в необходимом количестве".

Напомним, что весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. По данным пресс-службы мэрии, израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов.

Техника работает круглосуточно, расчищая и обрабатывая реагентами городские магистрали, ночью снег вывозится с мест складирования. На текущий момент с улиц Владивостока убрано более 2,5 тысяч кубометров снега. В ручной уборке задействованы дополнительные ресурсы, подключились к расчистке общественных территорий коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег около 900 сотрудников управляющих компаний и 20 единиц спецтехники.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Владивосток и сугробы: как выглядит столица Приморья через день после мощного снегопада

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Чистые дороги, но грязная площадь: в центре Владивостока складируют убранный снег

17:10

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

09 марта, 19:25

Виталий Веркеенко проверил, как городские службы убирают снег во Владивостоке

09 марта, 14:00

Уборка и вывоз снега продолжалась всю минувшую ночь - мэрия Владивостока

09 марта, 10:15

Объездную трассу на Патрокл опять перекрыли из-за снегопада

07 марта, 20:25

Картина дня

Во Владивостоке загорелся автосервис на улице Гоголя

09 марта, 19:25

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

11:05

Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

17:10

Чистые дороги, но грязная площадь: в центре Владивостока складируют убранный снег

09 марта, 13:20

Снежные ванны набрали популярность во Владивостоке в Международный женский день

12:10

Рыбак спас сбитую машиной лисицу во Владивостоке
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia