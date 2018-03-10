центральная площадь Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Центральную площадь Владивостока сделали временной площадкой для складирования снега

Ее используют для уборки центральных районов города

10 марта, PrimaMedia. Снег вывозится на утвержденную площадку для складирования, которая находится в районе улицы Выселковой, а также на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров в центральной части города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

"По завершению всех работ по уборке снега на основных улицах и дорогах в микрорайонах, снег, который сейчас складируется на площади, будет вывезен", — рассказала замдиректора муниципального предприятия "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева.

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада, обрушившегося на город в канун Международного дня. Минувшей ночью снегоуборочная техника работала в усиленном режиме на основных дорогах в микрорайонах, сдвигая снег к прибордюрной полосе и обрабатывая полотно пескосолевой смесью. С улиц города вывезли уже более 10 000 кубометров снега.

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Прошедшей ночью спецтехника СГТ убирала снег на Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Луговой, Спортивной, проспекте Красного Знамени и других улицах. Вывоз снега осуществлялся с участков дорог на улицах Светланской, Суханова, Уборевича, Фонтанной, Октябрьской, Океанском проспекте. На тротуарах ночью также велась механизированная и ручная очистка.

Сегодня днём работы по уборке снега будут продолжены. Бригады дорожных рабочих СГТ и подведомственных организаций выходят на очистку лестниц, тротуаров, виадуков, городских парков и скверов. К ручной уборке снега в городе подключились также коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег сотрудники управляющих компаний. Их работу контролируют административно-территориальные управления.

Напомним, что накануне глава города Виталий Веркеенко рассказал о состоянии муниципального автопарка и обратился к жителям с призывом – помочь в уборке снега и убрать припаркованные машины, мешающие работе техники.

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