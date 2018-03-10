Центральную площадь Владивостока сделали временной площадкой для складирования снега

центральная площадь Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ее используют для уборки центральных районов города

10 марта, PrimaMedia. Снег вывозится на утвержденную площадку для складирования, которая находится в районе улицы Выселковой, а также на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров в центральной части города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

"По завершению всех работ по уборке снега на основных улицах и дорогах в микрорайонах, снег, который сейчас складируется на площади, будет вывезен", — рассказала замдиректора муниципального предприятия "Содержание городских территорий" Екатерина Золотоева.

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада, обрушившегося на город в канун Международного дня. Минувшей ночью снегоуборочная техника работала в усиленном режиме на основных дорогах в микрорайонах, сдвигая снег к прибордюрной полосе и обрабатывая полотно пескосолевой смесью. С улиц города вывезли уже более 10 000 кубометров снега.

Прошедшей ночью спецтехника СГТ убирала снег на Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Луговой, Спортивной, проспекте Красного Знамени и других улицах. Вывоз снега осуществлялся с участков дорог на улицах Светланской, Суханова, Уборевича, Фонтанной, Октябрьской, Океанском проспекте. На тротуарах ночью также велась механизированная и ручная очистка.

Сегодня днём работы по уборке снега будут продолжены. Бригады дорожных рабочих СГТ и подведомственных организаций выходят на очистку лестниц, тротуаров, виадуков, городских парков и скверов. К ручной уборке снега в городе подключились также коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег сотрудники управляющих компаний. Их работу контролируют административно-территориальные управления.

Напомним, что накануне глава города Виталий Веркеенко рассказал о состоянии муниципального автопарка и обратился к жителям с призывом – помочь в уборке снега и убрать припаркованные машины, мешающие работе техники.