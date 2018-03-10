Рыбак спас сбитую машиной лисицу во Владивостоке

Она ползла вдоль дороги, волоча за собой задние лапы (ВИДЕО)

10 марта, PrimaMedia. Рыбак, возвращающийся домой с уловом, подобрал на Русском острове лисицу, сбитую машиной. Она ползла с обездвиженными задними лапами вдоль трассы. После нескольких отказов в ветклиниках и зоопарках мужчина обратился в Сафари-Парк, куда зверя смогли принять 7 марта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт учреждения.

На сайте опубликовано видео, где сам рыбак рассказал, что нашел лису у дороги на острове с ранеными лапами. Мужчина сначала отвез ее в ветклинику, но там отказались помочь, потому что "зверь дикий" и предложили заплатить денег, также ему отказали и в одном из Приморских зоопарков. Рыбак стал звонить в частные клиники, в одной из которых ему посоветовали обратиться в Сафари-Парк, куда и приняли в итоге раненую лисицу.

"Сейчас у нее не работают задние лапы, она находится на обследовании у врачей. Мы пока не поставили точный диагноз, но надеемся, что лиса просто ударилась о проезжающую мимо машину, и двигательные функции восстановятся", – рассказал директор Сафари-Парка Дмитрий Мезенцев.