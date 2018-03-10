пингвины в приморсокм океанариуме. Фото: пресс-служба Приморского океанариума

Птенцы пингвинов оценили корюшку и мойву в Приморском океанариуме

После переезда изменился их рацион, но дальневосточная рыба пришлась пингвинам по вкусу (ФОТО)

10 марта, PrimaMedia. Птенцов пингвинов привезли во Владивосток из Чехии, где они питались в основном балтийской сельдью. Поскольку найти ее в Приморье сложно, для новоселов сформировали местный рацион, состоящий из корюшки и мойвы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

– В первую очередь предложили мойву. Она богата микроэлементами и гораздо питательнее сельди. Мы переживали, что после долгого переезда пингвины могут отказаться от еды, но этого не произошло – они сразу стали принимать пищу. Первое время малышей кормили четыре раза в день, чтобы они съедали свою норму. Наряду с мойвой стали вводить в рацион корюшку. Пингвины ее брали, но поначалу оставляли в воде, рассматривали, оценивали, и съедали уже ночью, – рассказывает орнитолог Владислава Крещеновская.

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Сейчас новоселов океанариума кормят трижды в день. Каждый съедает 600-800 граммов рыбы в сутки, ее птенцам скармливают целиком, без нарезки. Половину рациона составляет корюшка, половину — мойва. Вскоре в меню пингвинов добавят иваси.

Также вместе с рыбой птенцы получают необходимые витамины. В первые дни малышей кормили в воде. Поэтапно они начали подплывать за едой к бортику, выходить на мостик, спускаться за подманивающими их орнитологами на сушу. Сейчас у птенцов с воспитателями пингвиньего детсада налажен отличный контакт. Обеды, завтраки и ужины проходят только на берегу.

– Поначалу птенцы толкались и ссорились. Первый хватал рыбу и бежал в бассейн, все остальные бросались за ним, пытаясь отобрать корм. А мы, как Аленушки, ждали их у бортика с полными ведрами. Сейчас все чинно: выходят на сушу и берут рыбу. Кстати, девочки, их трое, едят аккуратнее мальчиков. Кормим их только из рук и следим, чтобы каждый съел свою норму. Есть у нас два очень стеснительных мальчика, которые, как правило, держатся в стороне и подходят в последнюю очередь – для них рыбу обязательно придерживаем, оставляем в ведре,– говорит орнитолог Ксения Любимкина.

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Пингвины уже хорошо знают время кормления, минут за пять до него выходят на мостик и задумчиво разглядывают входную дверь. Или группируются и медленно кружатся у кромки бассейна. Наевшись, они отдыхают: дрейфуют,
лежа на боку.

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