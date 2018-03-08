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Прекрасны в форме: следком рассказал о досуге Авроры и Евгении Римских из Владивостока

Аврора Римская увлекается танцами, а ее сетра – фотографией

10 марта, PrimaMedia. В честь 8 марта Следственный комитет публиковал фотографии женщин, работающих в управлениях по всей стране, и рассказал об их увлечениях. Среди них оказались и сестры Римские из Приморья – Аврора и Евгения. Информацию об этом СУ СК России разместил на своей странице в Instagram, сообщает ИА PrimaMedia.

Аврора Римская — о настоящих мужчинах, картошке в мундире и Африке

"Старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) Аврора Римская с юных лет занималась спортом, начиная с воздушной гимнастки цирка и до КМС по кикбоксингу, а также творчеством. Сегодня ее хобби – народные и современные танцы, кинология. Младшая сестра Евгения работает помощником следователя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). Она увлекается фотографией", – сообщается в публикации.

Напомним, что в 2016 году Аврора Римская участвовала в конкурсе "Самые красивые женщины России" журнала "Русский репортер". По его итогу подполковник заняла 7-е место, за нее отдали свои голоса больше трех тысяч человек.

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