В травмпункты Владивостока поступают пациенты со сложными переломами из-за гололеда

В медучреждениях с пятницы не заканчиваются очереди из людей со сложными переломами

12 марта, PrimaMedia. Травмпункты Владивостока переживают наплыв пострадавших от гололеда. Уже несколько десятков пациентов со сложными переломами поступило в травмпункт № 1 на Уткинской за выходные, сейчас у кабинетов врачей образовалась очередь из травмированных жителей Владивостока. По словам специалистов, такая ситуация наблюдается во всех учреждениях города, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения администрации Приморского края, за четыре выходных в травмпункты обратилось более 250 человек, почти 120 обращений – по поводу травм из-за гололёда. С переломами поступило более 100 человек.

– Много сложных случаев, десятки человек приходят, у кабинета выстаиваются очереди. С тех пор, как начался снег, стали приходить не с ушибами, а именно со сложными переломами рук и ног. Сейчас, пока на улицах скользко, я рекомендую жителям быть особенно внимательными, смотреть под ноги, а не в телефоны. Не считать ворон, как это часто происходит – рассказал дежурный врач травмпункта №1.

Напомним, в канун Международного женского дня на Владивосток обрушился серьезный снегопад. За сутки в городе выпало 22 миллиметра осадков. К очистке приморской столицы от снега специальная техника и дорожные рабочие приступили с первых же минут непогоды. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами.