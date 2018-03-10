Основные магистрали Владивостока расчищены - мэрия

работы по уборке снега будут продолжены. Фото: ИА PrimaMedia

После основных дорог технику направят расчищать Некрасовский путепровод и проспект 100-летия

10 марта, PrimaMedia. К обеду сегодняшнего дня, 10 марта, снегоуборочная техника расчистила основные транспортные артерии Владивостока. Для оперативности снег складируется на центральной площади и ночью вывозится из города. За минувшую ночь спецтехника расчистила дороги на острове Русский, Светланскую, Океанский проспект, проспект Красного Знамени, Фуникулер, Суханова, Уборевича, Выселковую, Фонтанную, Октябрьскую, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Спиридонова, Луговую, Спортивную, велась просыпка дорог и на других улицах города. Сейчас собое внимание мэрия собирается уделить расчистке Некрасовского путепровода и проспекта 100-летия. Эти транспортные узлы аккумулируют основные пробки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас в работах задействованы 85 единиц муниципального парка. Кроме того, на общественный призыв главы города откликнулись приморские муниципалитеты и коммерческие компании — дополнительная техника пришла на помощь Владивостоку из Уссурийска и Артема, на дорогах работает спецтехника Примавтодора, ВМТП, КФК, Ремстройцентра и Дальэко. На ручную уборку сотрудники управляющих компаний, военные, студенты, сотрудники МЧС и другие жители города.

Дороги Владивостока обработаны 2150 тоннами пескосолевой смеси и 600 кубами жидких реагентов. Сегодня по завершению работ на основных магистралях техника направится на расчистку дорог в микрорайонах города.Особое внимание мэрия собирается уделить расчистке Некрасовского путепровода и проспекта 100-летия. Эти транспортные узлы аккумулируют сейчас основные пробки.

Напомним, что дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины. Ход работ по ликвидации последствий лично контролирует глава города Виталий Веркеенко.