Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

Фоторепортажи

Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

10 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада, обрушившегося на город в канун Международного дня. 10 марта снег, убранный с центральных районов, стали вывозить на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая достопримечательность быстро привлекала внимание жителей Владивостока. Они стали гулять между сугробами, забираться на самую высокую кучу снега и делать селфи на фоне свалки.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, центральная площадь города используется для складирования снега временно. После всех работ по уборке на основных улицах и дорогах в микрорайонах, снег, который сейчас складируется на площади, будет вывезен на утвержденную площадку для складирования.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Центральную площадь Владивостока сделали временной площадкой для складирования снега

Комментарии (2)

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

09 марта, 16:50
31
 Владивосток и сугробы: как выглядит столица Приморья через день после мощного снегопада
09 марта, 15:50
61
 Болельщики "Луча-Энергии" помогли клубу в очистке стадиона "Динамо" от снега
09 марта, 11:50
40
 Веселье во время погодного апокалипсиса устроили себе сноубордисты во Владивостоке
08 марта, 18:55
134
 Владивосток по уши в снегу - как горожане справляются с непогодой
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia