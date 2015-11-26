Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

10 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада, обрушившегося на город в канун Международного дня. 10 марта снег, убранный с центральных районов, стали вывозить на временную площадку – центральную площадь Владивостока. Ее было решено использовать для оперативной уборки дорог и тротуаров, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая достопримечательность быстро привлекала внимание жителей Владивостока. Они стали гулять между сугробами, забираться на самую высокую кучу снега и делать селфи на фоне свалки.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, центральная площадь города используется для складирования снега временно. После всех работ по уборке на основных улицах и дорогах в микрорайонах, снег, который сейчас складируется на площади, будет вывезен на утвержденную площадку для складирования.