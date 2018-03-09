С гитарой и без УК: как жители Владивостока очищают дворы от снега

Жители Владивостока сами очищают дворы от снега. Фото: ИА PrimaMedia

Многие горожане вышли бороться с сугробами самостоятельно

10 марта, PrimaMedia. После обрушившегося на Приморье 8 марта снегопада во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Администрация города направила на уборку всю технику, но оперативно разобраться с последствиями не получилось. 10 марта мэр Владивостока Виталий Веркеенко признал, что в уборке города задействовано в четыре раза меньше техники, чем необходимо. Он записал видеообращение к жителям Владивостока, в котором призвал всех присоединиться к уборке снега во дворах и поддержать город "не сотовыми телефонами, а лопатами".

На общественный призыв главы города откликнулись приморские муниципалитеты и коммерческие компании — дополнительная техника пришла на помощь Владивостоку из Уссурийска и Артема, на дорогах работает спецтехника Примавтодора, ВМТП, КФК, Ремстройцентра и Дальэко. На ручную уборку отправились сотрудники управляющих компаний, военные, студенты и сотрудники МЧС. Болельщики ФК "Луч-Энергия" последние два дня откапывали стадион "Динамо", чтобы состоялся вечерний футбольный матч. Хитом продаж в магазинах стали лопаты, а самой востребованной услугой – уборка снега.

Сообщения простых горожан о недобросовестных УК продолжили заполнять соцсети, но многие из них тоже решили взять все в свои руки и отправились бороться с сугробами самостоятельно. Борьба горожан сугробами во дворах – в подборке ИА PrimaMedia.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Мар 9, 2018 в 9:51 PST

Жители по улицы Карбышева сообща убрали аллею возле жилых домов. Жители Гризодубовой, 41, тоже вышли на уборку и расчистили лестницу.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) Мар 9, 2018 в 6:32 PST

Возле дома по улице Вязовая,8, двое 11-летних детей вышли на очистку лестницы возле дома.

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl) Мар 9, 2018 в 8:21 PST

Публикация от Главные новости Владивостока (@vlnews.ru) Мар 8, 2018 в 4:03 PST

По словам очевидцев, один из жителей Владивостока расчищал снег гитарой. Отметим, что после снегопада лопаты во Владивостоке приобрели особенную ценность. Их стали продавать в большом количестве в магазинах, на интернет— барахолках и даже на улице.

Публикация от ННВ | ННовый Владивосток (@nnewvl) Мар 9, 2018 в 6:49 PST

Напомним, что весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. По данным пресс-службы мэрии, израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов.

Техника работает круглосуточно, расчищая и обрабатывая реагентами городские магистрали, ночью снег вывозится с мест складирования. На текущий момент с улиц Владивостока убрано более 2,5 тысяч кубометров снега. В ручной уборке задействованы дополнительные ресурсы, подключились к расчистке общественных территорий коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег около 900 сотрудников управляющих компаний и 20 единиц спецтехники.