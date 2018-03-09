С гитарой и без УК: как жители Владивостока очищают дворы от снега

10 марта, PrimaMedia. После обрушившегося на Приморье 8 марта снегопада во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Администрация города направила на уборку всю технику, но оперативно разобраться с последствиями не получилось. 10 марта мэр Владивостока Виталий Веркеенко признал, что в уборке города задействовано в четыре раза меньше техники, чем необходимо. Он записал видеообращение к жителям Владивостока, в котором призвал всех присоединиться к уборке снега во дворах и поддержать город "не сотовыми телефонами, а лопатами".
На общественный призыв главы города откликнулись приморские муниципалитеты и коммерческие компании — дополнительная техника пришла на помощь Владивостоку из Уссурийска и Артема, на дорогах работает спецтехника Примавтодора, ВМТП, КФК, Ремстройцентра и Дальэко. На ручную уборку отправились сотрудники управляющих компаний, военные, студенты и сотрудники МЧС. Болельщики ФК "Луч-Энергия" последние два дня откапывали стадион "Динамо", чтобы состоялся вечерний футбольный матч. Хитом продаж в магазинах стали лопаты, а самой востребованной услугой – уборка снега.
Сообщения простых горожан о недобросовестных УК продолжили заполнять соцсети, но многие из них тоже решили взять все в свои руки и отправились бороться с сугробами самостоятельно. Борьба горожан сугробами во дворах – в подборке ИА PrimaMedia.
Жители по улицы Карбышева сообща убрали аллею возле жилых домов. Жители Гризодубовой, 41, тоже вышли на уборку и расчистили лестницу.
Возле дома по улице Вязовая,8, двое 11-летних детей вышли на очистку лестницы возле дома.
По словам очевидцев, один из жителей Владивостока расчищал снег гитарой. Отметим, что после снегопада лопаты во Владивостоке приобрели особенную ценность. Их стали продавать в большом количестве в магазинах, на интернет— барахолках и даже на улице.
Напомним, что весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. По данным пресс-службы мэрии, израсходовано уже более 1300 тонн пескосолевой смеси и более 550 кубов жидких реагентов.
Техника работает круглосуточно, расчищая и обрабатывая реагентами городские магистрали, ночью снег вывозится с мест складирования. На текущий момент с улиц Владивостока убрано более 2,5 тысяч кубометров снега. В ручной уборке задействованы дополнительные ресурсы, подключились к расчистке общественных территорий коммерческие предприятия. С придомовых территорий убирают снег около 900 сотрудников управляющих компаний и 20 единиц спецтехники.