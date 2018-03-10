Снег продлится до десяти вечера, но затем во Владивостоке потеплеет

В воскресенье во Владивостоке будет теплее. Фото: ИА PrimaMedia

Новый снегопад может осложнить дорожную ситуацию

10 марта, PrimaMedia. Владивостокцев ожидает новое испытание непогодой. Очередной снежный циклон пришел в краевой центр. Новый снегопад может осложнить ход ликвидации последствий предыдущего − по данным синоптиков, он продлится до десяти вечера. В воскресенье тоже будет идти местами небольшой снег, однако в последний выходной месяца во Владивостоке станет немного теплее, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Примгидромета, во Владивостоке до 22:00 будет идти небольшой, умеренный снег. Общее количество осадков – 0,0-0,7 мм; высота снежного покрова 0,3-0,9 см.

Ветер будет постепенно слабеть, температурный фон немного повысится. Температура в ночные часы −13…−16°C, днём −4…−7°C. В воскресенье ветер стихнет, и в городе станет теплее на 2–3 градуса. Местами будет идти небольшой снег.

Напомним, что городские дорожные службы ликвидируют последствия стихии уже третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины. Мэрия Владивостока опасается, что новый снегопад может осложнить ход ликвидации последствий предыдущего циклона, обрушившегося на Владивосток в канун 8 марта.