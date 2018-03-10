Общество. 10 марта, 21:10

Портовики подключились к работам по уборке снега во Владивостоке

Техника ВМТП помогает в ликвидации последствий снегопада

10 марта, PrimaMedia. Владивостокский морской торговый порт откликнулся на общественный призыв главы города. 10 марта техника ВМТП вышла на помощь городским службам в ликвидации последствий снегопада, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Четыре единицы техники с утра работают на центральной площади Владивостока, в районе Корабельной Набережной, Покровского парка и на Семеновской. Генеральный директор ПАО "ВМТП" Заирбек Юсупов подчеркнул, что техника будет работать на улицах города столько, сколько потребуется.

"Объединив усилия бизнеса и властей, вместе и сообща мы можем быстрее расчистить наш город от рекордного для марта количества снега, — отметил генеральный директор компании Заирбек Юсупов. — Сегодня на улицы нашего города вышли 4 ковшовых фронтальных погрузчика ВМТП. Наша техника будет работать на улицах города столько, сколько потребуется для полного устранения последствий стихии".

1 / 6

Отметим, дополнительная техника пришла на помощь Владивостоку из Уссурийска и Артема, на дорогах также работает спецтехника Примавтодора, КФК, Ремстройцентра и Дальэко. 25 единиц привлеченной техники усилил муниципальный парк, всего в работах по уборке снега с городских дорог задействованы более 100 единиц снегоуборочной техники.

"В ликвидации последствий снегопада нам помогают краевые власти, подключился "Примавтодор", военные части, дислоцированные на территории города, курсанты, коммерческие предприятия, благодарны им за помощь. Безусловно, справимся особенно если все горожане поддержат и помогут. Есть необходимость подключиться и выйти на уборку своих территорий. Для того чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, необходимо убрать припаркованные вдоль дорог автомобили. Я надеюсь, что жители в этом нам помогут", — подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Напомним, такого снегопада Владивосток не видел на протяжении всей минувшей зимы. В весенний праздник погода преподнесла горожанам сюрприз в виде небывалого количества осадков. Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии третьи сутки, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника, для уборки снега оборудуют и дополнительные машины. Ход работ по ликвидации последствий лично контролирует глава города Виталий Веркеенко.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

С гитарой и без УК: как жители Владивостока очищают дворы от снега

10 марта, 17:55

Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

10 марта, 17:10

Основные магистрали Владивостока расчищены - мэрия

10 марта, 15:35

Центральную площадь Владивостока сделали временной площадкой для складирования снега

10 марта, 11:35

Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

10 марта, 11:05

Картина дня

Чистые дороги и грязная площадь: в центре Владивостока складируют снег

09 марта, 19:25

Курсанты Владивостока взялись за лопаты по просьбе Андрея Тарасенко

10 марта, 11:05

Прошу поддержать лопатами: мэр Владивостока зовет горожан чистить снег во дворах

10 марта, 14:00

Прекрасны в форме: следком рассказал о досуге Авроры и Евгении Римских из Владивостока

09 марта, 13:20

Снежные ванны набрали популярность во Владивостоке в Международный женский день

10 марта, 12:10

Рыбак спас сбитую машиной лисицу во Владивостоке
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia