«Луч» переиграл «Оренбург» со счетом 1:0

"Луч" одержал победу в домашнем матче. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

«Луч-Энергия» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» в 27-м туре первенства ФНЛ (ФОТО, ВИДЕО)

10 марта, PrimaMedia. "Оренбург ", занимающий второе место ФНЛ, во Владивостоке уступил "Лучу-Энергии ", упустив шанс выйти в лидеры первенства. Единственный мяч на 88-й минуте забил игрок хозяев поля Андрей Мязин, который и принес победу дальневосточникам, сообщает ИА PrimaMedia.

"Оренбург" потерял во Владивостоке три очка. Так и не сумев взломать оборону "Луча-Энергии", гости пропустили гол Андрея Мязина за две минуты до финального свистка.

На данный момент уральский клуб с 57 очками занимает второе место в ФНЛ, дальневосточники с 30 баллами – на 14-й строчке.

В следующем туре "Луч-Энергия" 17 марта сыграет на выезде с "Тамбовом", а "Оренбург" в тот же день примет "Олимпиец".

Напомним, что матч 10 марта чуть было не сорвался из-за снегопада, который завалил поле и трибуны стадиона "Динамо". 9 марта болельщики футбольного клуба убирали снег вручную лопатами, 10 марта к ним присоединилась техника. Общими усилиями поле удалось подготовить к вечернему матчу.