Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

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Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

11 марта, PrimaMedia. Участницы женской команды по американскому футболу "Косатки" из Владивостока, прославившиеся ранее откровенной фотосессией в нижнем белье, снова оказались в центре внимания, не связанного со спортивными достижениями. На этот раз девушки стали частью праздничного шоу в честь Международного женского дня, которое состоялось 10 марта в торговом центре "Малый ГУМ", сообщает ИА PrimaMedia.

Женская команда по американскому футболу из Владивостока снялась в откровенной фотосессии

Праздник перенесли на субботу из-за погодных условий. В этот день в торговом центре работали аниматоры, звучало живое пение, детям бесплатно раздавали сладкую вату, а любой желающий мог стать участником развлекательных конкурсов на территории фудкорта.

Гвоздем программы стало выступление девушек из команды "Косатки". Несмотря на то, что американский футбол не очень популярен в нашей стране, участницы команды из Владивостока стали настоящими звездами. В феврале они опубликовали в соцсетях откровенную фотосессию в нижнем белье, чем хотели оспорить штампы общественного мнения, показать, что американский футбол – это красиво, и привлечь новых членов в команду. Эта акция была принята весьма положительно и явно добавила популярности если не самому виду спорта, то его представительницам точно. Посетители торгового центра встречали девушек радостным ликованием, от желающих сфотографироваться не было отбоя, праздник удался.

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"Девочки оказались очень легкими на подъем, — рассказала организатор флешмоба Анастасия Артюк, — сразу согласились на наше предложение. И выступили очень ярко и достойно. После буквально четырех репетиций станцевали очень хорошо для непрофессиональных танцоров. Посетители центра с восторгом приняли сюрприз. Недеемся организовать с девушками еще что-то в этом духе, они не против".

Отметим, что на своей страничке в "ВКонтакте" команда приглашает присоединиться к тренировкам всех желающих: "Физическая подготовка желательна, но не обязательна. Мы всему научим. Тренировки проходят по средам и воскресеньям. В футболе существует множество позиций, и применение найдётся девушкам любой комплекции".

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