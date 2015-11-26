Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

11 марта, PrimaMedia. Участницы женской команды по американскому футболу "Косатки" из Владивостока, прославившиеся ранее откровенной фотосессией в нижнем белье, снова оказались в центре внимания, не связанного со спортивными достижениями. На этот раз девушки стали частью праздничного шоу в честь Международного женского дня, которое состоялось 10 марта в торговом центре "Малый ГУМ", сообщает ИА PrimaMedia.

Праздник перенесли на субботу из-за погодных условий. В этот день в торговом центре работали аниматоры, звучало живое пение, детям бесплатно раздавали сладкую вату, а любой желающий мог стать участником развлекательных конкурсов на территории фудкорта.

Гвоздем программы стало выступление девушек из команды "Косатки". Несмотря на то, что американский футбол не очень популярен в нашей стране, участницы команды из Владивостока стали настоящими звездами. В феврале они опубликовали в соцсетях откровенную фотосессию в нижнем белье, чем хотели оспорить штампы общественного мнения, показать, что американский футбол – это красиво, и привлечь новых членов в команду. Эта акция была принята весьма положительно и явно добавила популярности если не самому виду спорта, то его представительницам точно. Посетители торгового центра встречали девушек радостным ликованием, от желающих сфотографироваться не было отбоя, праздник удался.

"Девочки оказались очень легкими на подъем, — рассказала организатор флешмоба Анастасия Артюк, — сразу согласились на наше предложение. И выступили очень ярко и достойно. После буквально четырех репетиций станцевали очень хорошо для непрофессиональных танцоров. Посетители центра с восторгом приняли сюрприз. Недеемся организовать с девушками еще что-то в этом духе, они не против".

Отметим, что на своей страничке в "ВКонтакте" команда приглашает присоединиться к тренировкам всех желающих: "Физическая подготовка желательна, но не обязательна. Мы всему научим. Тренировки проходят по средам и воскресеньям. В футболе существует множество позиций, и применение найдётся девушкам любой комплекции".

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