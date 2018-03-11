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Баскетбол во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

«Спартак-Приморье» принимает во Владивостоке «Купол-Родники». Свободный вход

Начало матча в "Олимпийце" в 19.00

11 марта, PrimaMedia. Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье" 11 марта будет принимать ижевские "Купол-Родники". Начало матча в 19.00. Вход в СК "Олимпиец" свободный на боковые секторы трибун.

В текущем сезоне "Спартак-Приморье" и "Купол-Родники" уже четыре раза встречались на одной площадке. В рамках регулярного чемпионата приморская команда одержала две победы: в Ижевске со счетом 79:70, во Владивостоке – 89:60. Еще дважды команды сыграли на стадии 1/8 финала Кубка России: в первом матче в Ижевске "Купол-Родники" одержали победу с разницей в 24 очка – 88:64, а во Владивостоке "Спартак-Приморье" выиграл "+12" — 90:78. "Родники" прошли в четвертьфинал, где проиграли по сумме двух матчей "Иркуту".

На сегодняшний день "Купол-Родники" занимают 11 место в турнирной таблице Суперлиги. В активе команды Валерия Конотопова 12 побед в 33 матчах. Ижевчане сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-офф. "Куполу" до окончания регулярного чемпионата осталось провести 7 матчей, а от "Иркута", занимающего 8 место, его отделяют 4 победы.

"Спартак-Приморье" находится на 2 месте турнирной таблицы, уступая после 35 игр БК "Самара" (61 очко против 62).

В феврале в "Купол-Родники" перешел нападающий "Спартака-Приморье" Игорь Самсонов, а в январе игроком нашей команды стал экс-нападающий ижевской команды Максим Захаров.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте клуба.

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