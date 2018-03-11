525 камазов снега вывезли за ночь с улиц Владивостока

Снег во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Дополнительные силы направят на расчистку пешеходных зон – тротуаров, лестниц, виадуков и автобусных остановок в ручном режиме (ФОТО)

11 марта, PrimaMedia. Дорожные службы Владивостока в ночь на воскресенье, 11 марта, продолжали расчистку городских дорог, внутриквартальных проездов и подъездов к школам и детским садам. На временные площадки вывезено 525 камазов снега, это 6,3 тысячи кубов снежной массы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии

Ночью во Владивостоке продолжалась расчистка основных транспортных узлов и магистралей от снега. Это Семеновская, Алеутская, Пологая, Фонтанная, Прапорщика Комарова, проспект 100-летия, спуск с Котельникова на Жигура, Океанский проспект и Некрасовский путепровод, район железнодорожного вокзала и площадь Луговая. Спецтехника работала на Эгершельде, от улицы Верхнепортовой до сквера имени Анны Щетининой, в районе "Тещиного языка" и на Тухачевского, а также на маршруте общественного транспорта от Баляева до Луговой. Сотрудники муниципального предприятия "Содержание городских территорий" расчищали дорожное полотно и расширяли полосы для движения автотранспорта, убирая снег с обочин. По дорогам на острове Русский прошлись грейдера и трактора-щетки, затем трассы обработали жидкими реагентами.

Также снегоуборочная техника расчистила дороги от остановки "Фабрика "Заря" на Давыдова с выходом на улицу Русскую, уделив внимание подъездам к поликлинике и травмпункту. Уборка велась тяжелыми фронтальными погрузчиками в сопровождении экипажей ДПС.

"На основных трассах в паре с тяжелыми автогрейдерами работал роторный погрузчик. В такой связке время погрузки одного камаза составляет несколько минут. Всего с улиц Владивостока минувшей ночью было вывезено 525 камазов снега, это 6,3 тысячи кубов снежной массы. Нарастающим итогом, на площадки временного складирования вывезено более 16 тысяч кубометров снега", — сообщил директор предприятия "Содержание городских территорий" Михаил Марков.

Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока Уборка снега ночью во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока 1 / 8

Пескосолевой смесью обработали улицы Острякова, Хабаровскую, Комсомольскую, Красного Знамени, Советскую, Иманскую, Авроровскую, Лесной переулок, Пограничную, Батарейную, Западную, Бестужева, Верхнепортовую, Сипягина и Ялтинскую. За ночь израсходовано 120 тонн противогололедной смеси.

Особое внимание дорожные службы уделили расчистке проездов к школам и детским садам. Техника работала на Сабанеева, Леонова, Баляева, Анны Щетининой, Хабаровской, Шошина, Острякова, Енисейской. Из-за припаркованных автомобилей она не смогла пройти к учреждениям образования на Горшкова, Тухачевского и Иртышской. Вручную расчищали подъезды к учреждениям образования на Станюковича, Бестужева и Партизанском проспекте, отметили в СГТ.

ОПРОС Кто лучше всех справился с очисткой Владивостока от снега после снегопада? Мэрия

Управляющие компании

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В воскресенье дорожные службы города продолжат ликвидировать последствия сильного снегопада во Владивостоке, расчистку внутриквартальных подъездов к школам и детским садам, в том числе в пригороде.

На расчистку пешеходных зон – тротуаров, лестниц, виадуков и автобусных остановок в ручном режиме, направят дополнительные силы. Работы сегодня будут вестись на Сафонова, Черемуховой, 50 лет ВЛКСМ, Батарейной и Набережной, Посьетской, Крыгина, Верхнепортовой, Русской, Бородинской, адмирала Кузнецова и Шепеткова.



Отслеживать работу снегоуборочной техники можно в режиме онлайн. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника. Ход работ по ликвидации последствий лично контролирует глава города Виталий Веркеенко.