Катер на воздушной подушке "Влад-Регул". Фото: Денис Ясинков

Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока

Рейсы будут выполняться регулярно утром и вечером в хорошую погоду (РАСПИСАНИЕ)

11 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке предпринята очередная попытка восстановить морское пассажирское сообщение между центром города и поселком Подножье на острове Русском. С 7 марта на данном маршруте в режиме морского маршрутного такси выполняются рейсы катером на воздушной подушке "Влад-Регул". Стоимость билета — 150 рублей, катер ходит только в хорошую погоду, утром и вечером, выполняя по четыре рейса в день в каждую строну, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на диспетчера Морского пассажирского терминала.

Рейсы выполняются ежедневно, без выходных. Время отхода из центра Владивостока: 8.00, 9.00, 16.00, 17.00; с Русского острова: 8.30, 9.30, 16.30, 17.30. Время в пути 20 минут. Цена билета 150 рублей, детям до 3 лет бесплатно. Справки по телефону 8 (423) 230-24-86.

— Катер ходит от 30 причала, вокзал прибрежных сообщений в центре Владивостока. На Подножье он к пирсу подойти не может, поэтому останавливается в 150 метрах рядом, там его видно. Забирает людей с берега, — сообщил диспетчер. — Катер ходит только при благоприятных погодных условиях, поэтому 8 и 9 марта рейсов не было, однако с 10 марта они выполняются по расписанию.

Напомним, со строительством моста на остров Русский регулярное пассажирское сообщение с поселком Подножье — самым крупным поселком острова — было ликвидировано. Альтернативой стали автобусные маршруты, однако альтернативой не самой лучшей — время в пути значительно дольше, часть дороги грунтовая, в плохом состоянии, часто случаются аварии, автобусы ломаются, сам маршрут считается одним из самых невыгодных. Попытки восстановить морское сообщение периодически предпринимаются, в том числе и в частном порядке, однако дальше нескольких рейсов дело не продвигается.

Катер на маршруте "о.Русский – центр Владивостока" обкатывает расписание

На этот раз жители Подножья тоже опасаются, что эксперимент временный. Расписание развесили по поселку на листочках, но на официальном сайте перевозчика его не найти. К месту, откуда катер забирает пассажиров на Русском, даже не протоптана нормальная тропинка. О новом рейсе еще мало кто знает, поэтому катер ходит практически пустым. И местные жители опасаются, что рейс запустили специально перед выборами президента, которые пройдут, напомним, 18 марта 2018 года. Однако в диспетчерской эту информацию не подтверждают.

— С выборами это никак не связано, катер будет ходить и после 18 марта. Но до какого числа будет выполняться маршрут, информации пока нет, — ответили в диспетчерской.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Снег с дождем и плюсовые температуры обещают синоптики Владивостоку на следующей неделе

18:35

И впредь воздерживаться! В Приморье разгорелся литературный скандал из-за чувств верующих

11:30

Женская команда по американскому футболу из Владивостока устроила шоу в честь 8 Марта

13:15

Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока

10 марта, 14:00

Прекрасны в форме: следком рассказал о досуге Авроры и Евгении Римских из Владивостока

10 марта, 20:50

«Луч» переиграл «Оренбург» со счетом 1:0
Компания «Владхлеб» приготовила сюрприз для покупателей к Международному женскому дню
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia