Катер на воздушной подушке связал остров Русский с центром Владивостока

Катер на воздушной подушке "Влад-Регул". Фото: Денис Ясинков

Рейсы будут выполняться регулярно утром и вечером в хорошую погоду (РАСПИСАНИЕ)

11 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке предпринята очередная попытка восстановить морское пассажирское сообщение между центром города и поселком Подножье на острове Русском. С 7 марта на данном маршруте в режиме морского маршрутного такси выполняются рейсы катером на воздушной подушке "Влад-Регул". Стоимость билета — 150 рублей, катер ходит только в хорошую погоду, утром и вечером, выполняя по четыре рейса в день в каждую строну, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на диспетчера Морского пассажирского терминала.

Рейсы выполняются ежедневно, без выходных. Время отхода из центра Владивостока: 8.00, 9.00, 16.00, 17.00; с Русского острова: 8.30, 9.30, 16.30, 17.30. Время в пути 20 минут. Цена билета 150 рублей, детям до 3 лет бесплатно. Справки по телефону 8 (423) 230-24-86.

— Катер ходит от 30 причала, вокзал прибрежных сообщений в центре Владивостока. На Подножье он к пирсу подойти не может, поэтому останавливается в 150 метрах рядом, там его видно. Забирает людей с берега, — сообщил диспетчер. — Катер ходит только при благоприятных погодных условиях, поэтому 8 и 9 марта рейсов не было, однако с 10 марта они выполняются по расписанию.

Напомним, со строительством моста на остров Русский регулярное пассажирское сообщение с поселком Подножье — самым крупным поселком острова — было ликвидировано. Альтернативой стали автобусные маршруты, однако альтернативой не самой лучшей — время в пути значительно дольше, часть дороги грунтовая, в плохом состоянии, часто случаются аварии, автобусы ломаются, сам маршрут считается одним из самых невыгодных. Попытки восстановить морское сообщение периодически предпринимаются, в том числе и в частном порядке, однако дальше нескольких рейсов дело не продвигается.

На этот раз жители Подножья тоже опасаются, что эксперимент временный. Расписание развесили по поселку на листочках, но на официальном сайте перевозчика его не найти. К месту, откуда катер забирает пассажиров на Русском, даже не протоптана нормальная тропинка. О новом рейсе еще мало кто знает, поэтому катер ходит практически пустым. И местные жители опасаются, что рейс запустили специально перед выборами президента, которые пройдут, напомним, 18 марта 2018 года. Однако в диспетчерской эту информацию не подтверждают.

— С выборами это никак не связано, катер будет ходить и после 18 марта. Но до какого числа будет выполняться маршрут, информации пока нет, — ответили в диспетчерской.